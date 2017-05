vor 3 Stunden SK Wilflingen Angeblich zu Diebstahl gezwungen: Mädchen stehlen zwei Pferde von Koppel

In der Nacht zum Sonntag haben sich zwei Mädchen in Wilflingen aus einer Koppel Pferde geholt und sich in Richtung Albvereinshütte entfernt. Dabei wurden sie allerdings beobachtet.