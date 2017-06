Kreis Rottweil 8300 gefälschte Zigaretten bei Großkontrolle an Autobahnraststätte entdeckt

8300 gefälschte Zigaretten bei Großkontrolle an Autobahnraststätte entdeckt

Von Waffengesetz-Verstößen bis hin zum Auto-Schmuggel: Zoll und Polizei decken zahlreiche Vergehen bei gemeinsamer Aktion auf.

Zoll und Polizei haben bei einer gemeinsamen Kontrollaktion auf einer Autobahnraststätte an der A 81 im Landkreis Rottweil nach eigenen Angaben zahlreiche Vergehen festgestellt. Das Resümee der Aktion, die bereits am 31. Mai stattgefunden habe, legten die Behörden am Sonntag vor.

Bei einem Reisenden seien beispielsweise 8300 gefälschte Zigaretten ohne Steuerzeichen aufgefunden worden. Ein weiterer Reisender habe ein Auto ohne entsprechende Zollanmeldung über die Schweizer Grenze nach Deutschland geschmuggelt. "Vier kontrollierte Personen waren zur Fahndung ausgeschrieben. Gegen eine der Personen lag zudem ein Haftbefehl vor", berichtet das Polizeipräsidium Tuttlingen am Sonntag.

Es seien auch insgesamt fünf Verstöße gegen das Waffengesetz festgestellt, bei denen Teleskopschlagstöcke, Einhandmesser sowie eine Schreckschusspistole ohne die erforderliche Waffenbesitzkarte hätten die Beamten gefunden. "Ferner wurden ein Verstoß gegen das Antidopinggesetz (Testosteronampullen) sowie vier weitere gegen das Betäubungsmittelgesetzt festgestellt. In einem weiteren Fall wird dem Anfangsverdacht der Geldwäsche nachgegangen", heißt es weiter in dem Bericht.

Zusätzlich wurden noch 13 Verstöße gegen die Straßenverkehrsordnung und das Güterkraftverkehrsgesetz entdeckt: "Hierbei handelte es sich um Verstöße gegen Lenk- und Ruhezeiten von Berufskraftfahrern sowie um das Fahren unter Drogeneinfluss. Eine Fahrerlaubnis wurde dabei vorläufig entzogen. Bei drei weiteren Reisenden bestand der Verdacht der illegalen Beschäftigung. Diese Fälle wurden an die Finanzkontrolle Schwarzarbeit des Hauptzollamtes Singen übergeben", so die Behörden.

An dem Einsatz waren Zöllner der beiden Hauptzollämter Singen und Ulm sowie Polizeikräfte des Polizeipräsidiums Tuttlingen beteiligt. Zudem war das Technische Hilfswerk vor Ort unterstützend tätig. 50 Einsatzkräfte waren an der Kontrollaktion beteiligt.