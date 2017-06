Königsfeld Zusammenstoß zwischen Harley und Auto

Glück im Unglück hatte ein 68-jähriger Harley Davidson Fahrer, der auf der Gegenfahrbahn mit einem Auto zusammengestoßen ist: Er und seine Beifahrerin wurden nur leicht verletzt, am Motorrad entstand aber hoher Sachschaden.

Viel Glück hatte am Samstagnachmittag, gegen 16.10 Uhr, ein 68-jährige Fahrer einer Harley Davidson, als er auf der Landstraße 177, auf Höhe der Bushaltestelle Schloßmühle in einer Rechtskurve auf die linke Fahrbahnseite kam. Dort stieß er mit einem Auto zusammen.



Sowohl er, als auch seine 65-jährige Beifahrerin, zogen sich nach Polizeiangaben lediglich leichte Verletzungen zu. Der Sachschaden beläuft sich auf insgesamt circa 20 000 Euro – alleine am Motorrad auf circa 16 000 Euro.