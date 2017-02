Königsfeld Zunftball in Neuhausen glänzt mit einem bunten Programm-Mix

Zunftball in Neuhausen glänzt mit einem bunten Programm-Mix

Gelungene Saalfasnet: Der Stammtisch plaudert kräftig aus dem Nähkästchen und das Männerballett bringt Junggesellen unter die Haube.

Wenn Dancing Queens über das Parkett wirbeln, Peinlichkeiten ausgeplaudert werden und die (Kommunal)-Politik auf die Narrenschippe genommen wird, ist in Neuhausen Fasnet angesagt. Die Narrenzunft Geisterecken und Woflsnarro lieferte wieder mal den Beweis, wie eine urige Saalfasnet mit eigenen Bühnenakteuren auch heute noch funktioniert. Mit einem bunten Mix aus Tänzen, Wortspielereien und närrischen Vorträgen wurde beim Zunftball das Publikum aufs Beste unterhalten.

Letzteres war in großer Zahl erschienen und verwandelte den Kreuzsaal in ein buntes Kostümmeer. Die Handtuchnummer "Ein Hauch von Nichts" löste helle Begeisterung aus. Auch wenn das textile Stück seine Position häufig wechselte, ein Blick in die Intimsphäre der Herren gelang den Besuchern nicht. Beim gespielten Witz "Deutsche Sprache – schwere Sprache" wurde wieder mal deutlich, dass die Königsfelder den Neuhauser Dialekt nicht beherrschen.

Mächtig ins Schwitzen kamen die "Eisbären" Monika Jais, Margit Link, Petra Meder und Hildegard Reichmann in ihrem weißen Kostüm. Zu einer Weinprobe traf sich der Neuhauser Stammtisch, diesmal in Begleitung einer Weinkönigin. Die Stammtischler plauderten eifrig aus dem Nähkästchen, wobei ihnen mancher gedrehte "Bolzen" von Bürgern zugetragen worden war.

Der Blitzer in Königsfeld leiste historische Arbeit. Inzwischen sei der Zinzendorfplatz so oft schon fotografiert worden, dass auch die nächste Generation wisse, wie er einmal ausgehen habe. Um die Bäume werde wohl so lange gestritten, bis sie von selbst verfaulten, spottete das Quartett. Wenn vier Jungs nach der Pfeife einer Dame tanzen, kann das auf der Bühne für Beifallsstürme sorgen, wie die Darbietung der "5 O's" (Ohnmacht) zeigte. Susanne Link und Nicole Ohnmacht suggerierten als Berte und Zuhörerin, wie ein Mehrgenerationengebiss funktioniert. Im Restaurant muss dann gewürfelt werden, wer zuerst mit dem Essen beginnen darf.

Als Toilettenfrauen bekamen Achim Sander und Heiner Link alias Henriette und Klärle allerhand zu Gehör, das sie gerne weiter verzapften. Allzu wörtlich nahm eine Frau die Anweisung ihres Mannes, die Fenster zu streichen. Hinterher fragte sie, ob auch die Rahmen gestrichen werden sollen. Zur Krönung ihres Auftritts legte das ungleiche Paar als Funkenmariechen und Gardeoffizier einen Tanz aufs Bühnenparkett. Der Höhepunkt des Abends war wieder einmal das Männerballett, die unter dem Motto "Amors helfende Hände" einen Junggesellen unter die Haube bringen wollten. Für musikalische Unterhaltung in den Umbauphasen sorgte das Duo Andy und Mark.