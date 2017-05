Königsfeld Zinzendorfschulen bei "Jugend trainiert für Olympia": Erfolgreiche junge Golfer

Zinzendorfschulen: Die zweite Mannschaft des Königsfelder Schulwerks kam in der Neun-Loch-Wertung auf den ersten Platz.

Erfolg für das Nachwuchsteam der Zinzendorfschulen beim Bundeswettbewerb der Schulen "Jugend trainiert für Olympia" in der Sportart Golf: Die zweite Mannschaft des Königsfelder Schulwerks kam in der Neun-Loch-Wertung auf den ersten Platz. Das Team mit Max Jäckle, Joshua Merzkirch und Philip Pusch erspielte 60 Nettopunkte und gewann die Gesamtwertung. Das beste Einzelergebnis erzielte Max Jäckle von den Zinzendorfschulen mit 23 Nettopunkten. Die Spieler der Zinzendorfschulen traten in verschiedenen Mannschaften an: Louis Rößle, Max Ganter, Jana Brintzinger, Annalena Elkmann, Tarek Dargham, Betreuerin Birgit Helms (hinten von links), Max Jäckle, Julius Haller, Joshua Merzkirch, Philipp Pusch und David Domscheit (vorne von links). Bild: Zinzendorfschulen