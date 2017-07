Königsfeld Zinzendorfschulen: 88 Abiturienten feiern Abschied

Zum Abschluss wurde ein Gottesdienst im Kirchensaal gefeiert. 14 Schüler bekamen Preise für besondere Leistungen.

Die Last der Prüfungen haben sie hinter sich, sodass insgesamt 88 Absolventen der beruflichen und allgemeinbildenden Zinzendorfgymnasien aufatmen und ihren Abschiedsgottesdienst im Kirchensaal der Herrnhuter Brüdergemeine feiern konnten.

„Ihr könnt euch stärken, bevor die Reise weitergeht und ihr die nächsten Schritte tut. Ihr habt es geschafft und für das, was vor euch liegt, werden euch die Gemeinschaft und der gemeinsame Glaube helfen“, erklärte Schulpfarrer Christoph Fischer die Metapher.

Die jungen Menschen erleben nun auch eine neu gewonnene Freiheit, die sie jedoch mit Bedacht nutzen sollten, wie Schulleiter Johannes Treude meinte. Er erinnerte an das 500. Jubiläum der Reformation, das unter dem Motto „Ich bin so frei“ in diesem Jahr gefeiert wird. Damals ging es um die Befreiung von der Bevormundung durch Kirche und Staat und auch heute erfülle dieses Gefühl der Freiheit die Abiturienten.

Besondere Stärke haben 14 Schüler bewiesen, die sich über Preise für gute Leistungen freuen konnten. Leonie Maier wurde gleich mehrfach ausgezeichnet: Sie bekam – ebenso wie Florentine Jung von den beruflichen Gymnasien – den Scheffelpreis für den virtuosen Umgang mit der deutschen Sprache und den besten Leistungen im Fach Deutsch. Außerdem wurde sie mit dem Fachpreis Englisch und dem Kunstpreis ausgezeichnet. Ebenfalls einen Kunstpreis bekam Lena Wolf, ein sehr seltener Sonderpreis im Fach Bildende Kunst für eine ganz besonders reife und herausragende praktische Leistung im Kunstabitur ging an Alexander Blocher. Den Fachpreis Spanisch bekamen Alicia Elkmann und Aruna Button, Fabian Fodor freute sich über den Preis der Deutschen Mathematiker-Vereinigung und Pia Kriasowski über den Preis der Gesellschaft Deutscher Chemiker.

Pia Birkel bekam den Fachpreis Biologie und Silke Vogt wurde mit dem Wettstein-Preis für ihre musikalischen Leistungen ausgezeichnet. Die Amos-Comenius-Medaille für ihre sehr guten Leistungen im Fach „Pädagogik und Psychologie“ ging an Shirin Mian. Hannah Häfner und Nathalie Schneckenburger bekamen für ihr unermüdliches soziales Engagement vom Elternbeiratsvorsitzenden Roland Brauner den Preis des Elternbeirats verliehen. Außerdem überreichte der VFF-Vorsitzende Christian Wessler den Preis des Vereins der Freunde und Förderer an Tabea Jauch, die sich nicht nur als Schülersprecherin hervorgetan hat, sondern auf deren Initiative auch der Eine-Welt-Kiosk entstanden ist.