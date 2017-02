Zinzendorfschüler spekulieren nachhaltig und sehr gut

Chef der Stuttgarter Börse gratuliert beim Planspiel Börse dem "Team Böse Börse", das im Land den ersten Platz macht

Königsfeld – Nachhaltigkeit ist Trumpf: Ein Team der Zinzendorfschulen hat sich beim Planspiel Börse, einem Online-Wirtschaftsspiel der Sparkassen, in der Nachhaltigkeitsbewertung gegen 3800 teilnehmende Teams im ganzen Bundesland durchgesetzt und den ersten Platz in Baden-Württemberg erzielt. Jetzt wurden die Schüler bei einem erlebnisreichen Tag in Stuttgart, bei dem neben der Besichtigung der Börse und einem Mittagessen in der Landesbank auch ein Besuch im Porsche-Museum auf der Tagesordnung stand, für den mit 1000 Euro dotierten ersten Platz vom Sparkassenverband Baden-Württemberg ausgezeichnet.

Julia Vieira da Silva, Hanna Hauber und Verena Nagel vom Wirtschaftsgymnasium machten als Team „Die Böse Börse“ einen Gewinn in Höhe von 4402,96 Euro, wobei sie ausschließlich auf nachhaltige Aktien setzten. Der Themenschwerpunkt „Nachhaltigkeit” soll zukunftsorientiertes und verantwortungsvolles Handeln schon bei jungen Leuten fördern. „Langfristige Strategien sollen kurzfristiges Handeln ersetzen – ohne dabei ökonomische Faktoren aus dem Blick zu verlieren“, hieß es in der Ausschreibung.

Die nachhaltigen Aktien im Planspiel Börse gehören dem Nachhaltigkeitsindex Ethibel Sustainability Index (ESI) Global an. In diesem Index sind ausschließlich nachhaltige Unternehmen aus Europa, Nordamerika und Asien-Pazifik gelistet.

„Es war eigentlich ganz einfach“, sagte Hanna Hauber, „besonders viel Zeit haben wir auch nicht in das Planspiel Börse investiert, einfach immer mal wieder auf den Stand geschaut und entsprechend reagiert.“ Sie fand es toll, dabei einen Einblick in den Börsenhandel zu bekommen und spielerisch ohne Risiko hautnah zu erlebenn, wie die Märkte funktionieren. Den Gewinn in Höhe von 1000 Euro vom Sparkassenverband teilen die drei Schülerinnen der Klasse WG1 genauso auf wie schon die 300 Euro, die sie von der Sparkasse Schwarzald-Baar für ihren ersten Platz bekommen hatten. Das Geld sparen sie für Klassenfahrten und Autos.

Ein weiteres Team vom Wirtschaftsgymnasium der Zinzendorfschulen war auf Kreisebene ebenfalls erfolgreich: "Global Industries" aus der WG2 belegte den vierten Platz bei der Sparkasse Schwarzwald-Baar mit einem Depotwert von 55 448,27 Euro. Sie verfehlten den dritten Platz nur knapp um fünf Euro. Alicia Elkmann, Luna Tröltzsch, Thomme Dannert und Alexander Baier dürfen sich über ein Preisgeld in Höhe von 150 Euro freuen.