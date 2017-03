Königsfeld Zeugen gesucht: Unbekannter beschädigt zwei Autos und flüchtet

Der Unfallverursacher hat in der Luisenstraße an zwei Autos die Außenspiegel abgefahren. Die Polizei sucht nun Zeugen.

In der Luisenstraße in Königsfeld ist es am Dienstagmittag zu einem Verkehrsunfall gekommen. Dabei wurden die Außenspiegel von zwei ordnungsgemäß am rechten Fahrbahnrand geparkten Autos beschädigt. Dabei handelt es sich laut Polizei um einen VW Polo und einen Audi.

Der unbekannte Unfallverursacher entfernte sich im Anschluss unerlaubt und ohne sich um den verursachen Schaden in Höhe von 500 Euro zu kümmern. Zeugen des Unfalls werden gebeten, sich mit dem Polizeirevier St. Georgen unter der Rufnummer 07724/94950 in Verbindung zu setzen.