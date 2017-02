Königsfeld Wie ein neues Konzept den Gasthof Engel retten soll

Betriebsnachfolger gesucht: Gasthof könnte sein Angebotsspektrum erweitern

Königsfeld (put) Ein neues Konzept soll helfen, neue Betreiber für den Gasthof Engel in Neuhausen zu werben. Die Inhaberfamilie Hummel des Engel hat wie so viele Inhaber von Gastronomiebetrieben das Problem, im Alter einen Betriebsnachfolger zu finden. Der Fortbestand des gut eingeführten Gasthofs ist für Neuhausen aber wichtig. Er hat für das Dorf- und Vereinsleben eine große Bedeutung. Deshalb hoffen die Inhaber Rut und Karl sowie Eylül Hummel und auch Bürgermeister Fritz Link nun, mittels des Modellprojekts "Markt der Sinne" des Deutschen Hotel- und Gaststättengewerbes (Dehoga) für den Engel eine Vision für mögliche Nachfolger zu entwickeln und damit die Übernahme attraktiver zu machen.

Kerngedanke des Konzeptes ist es, aus verschiedenen Bausteinen ein modernes und ansprechendes Dorfzentrum zu gestalten und die Gastronomie vor Ort neu auszurichten. Gestern Abend stellte der Bürgermeister dem Gemeinderat Königsfelds das Konzept vor. In den vergangenen Monaten wurden mit Hilfe eines Zuschusses des Gemeindetages und unter Einbeziehung eines örtlichen Architekturbüros Vorschläge erarbeitet, die traditionelle Angebotselemente im Engel aufgreifen und diese mit neuen Bausteinen kombiniert. Möglich wären etwa der Verkauf von Produkten regionaler Höfe oder auch kulturelle Angebote im Saal. Für Karl Hummel ist auf jeden Fall klar, so betonte er gestern Abend, dass er spätestens zu seinem 70. Geburtstag in zwei Jahren den Betrieb in den Händen eines Nachfolgers wissen möchte.