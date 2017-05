Königsfeld Wenig Interesse: Königsfeld findet nicht genügend Kandidaten für Jugendbeirat

Jeweils ein Sitz für die Ortsteile Königsfeld und Neuhausen bleibt leer. Wahl läuft online bis zum 28. Mai. Die Resonanz ist für die Verwaltung ernüchternd.

Eines scheint bei der Wahl zum Königsfelder Jugendbeirat schon dieses Mal sicher. Eine solche Enttäuschung wie bei der letzten Wahl wird Bürgermeister Fritz Link und Jugendreferent Johannes Menton erspart bleiben. Damals haben sie am Wahltag in Königsfeld vergeblich auf Wähler gewartet – kein einziger war in den Sitzungssaal des Rathauses gekommen. Um mehr Wähler zu animieren, findet die Wahl in diesem Jahr im Internet statt. Die entsprechenden Wahlunterlagen, um sich online zu registrieren, ist den Jugendlichen bereits zugegangen. Die Wahl dauert bis zum 28. Mai.

Weitere Informationen Kommentar: Das Problem mit Angebot und Nachfrage

Die Resonanz lässt aber auch dieses mal zu wünschen übrig. So wird in Königsfeld und Neuhausen jeweils ein Sitz freibleiben, weil sich in diesen Ortsteilen nur ein einziger Kandidat finden ließ. In den übrigen Ortsteilen wird es zumindest gelingen, alle Sitze zu vergeben – auch wenn es nur in Buchenberg und Burgberg echte Wahlalternativen gibt. Denn in Weiler und Erdmannsweiler gibt es für zwei Sitze nur zwei Kandidaten. Der Hauptamtsleiter Steffen Krebs ist mit der überschaubaren Anzahl an Bewerbern keineswegs zufrieden: "Wir sind natürlich enttäuscht, wir hätten uns ein bisschen mehr gewünscht." Es sei im Vorfeld viel Werbung für die Wahl betrieben worden. Nicht nur durch Veröffentlichungen eines Aufrufs zur Wahl sondern auch durch persönlichen Einsatz und die direkte Ansprache der jungen Menschen. Entsprechend hatte sich auch Bürgermeister Fritz Link geäußert: "Es ist uns leider nicht gelungen, ausreichend Kandidaten zu finden."

Dass von 442 wahlberechtigten Jugendlichen nur zwölf Kandidaten Interesse daran haben, in ihrer Kommune aktiv mitzugestalten, sei kein Grund, so Steffen Krebs, nicht weiter am Jugendbeirat festzuhalten. Lediglich darüber, wie die Beteiligung aussehen kann, könne man diskutieren. "Wir müssen uns sicherlich Gedanken machen", sagt der Hauptamtsleiter. Es gebe hierfür einige Stellschrauben. Der Jugendbeirat an sich stehe nicht zur Disposition.

Die Jugendlichen, die schon im Beirat aktiv waren und bleiben wollen, äußern sich positiv über die Gestaltungsmöglichkeit. Andreas Zimmermann, Beiratsmitglied und Kandidat in Burgberg: „Ein Kumpel und ich wollten eigene Ideen verwirklichen. Es gibt auch einen guten Einblick in die Gemeinde.“ Ähnlich äußerte sich Jonas Reiner, der bisher Stellvertreter war und nun in das Gremium aufrücken will. Der Jugendbeirat sei ein guter Weg, um den Ort zum Besseren zu ändern.

Die Gründe für die mäßige Resonanz wird aber nicht leicht zu finden sein. Es gehe lediglich um zwei bis drei Abendsitzungen pro Jahr: "Der Aufwand ist zeitlich überschaubar", sagt Steffen Krebs. Er sieht viel mehr eine gesellschaftliche Tendenz, die auch die Vereine immer stärker trifft. "Es wollen immer weniger Leute ein Ehrenamt übernehmen." Die Beiratsmitglieder sind auch dann mit anderen Dingen beschäftigt, wenn sie beispielsweise kurz vor dem Abitur stehen.

Wahl und Kandidaten

Zur Wahl stehen zwölf junge Menschen zwischen 14 und 20 Jahren. Pro Ortsteil werden zwei Vertreter gewählt. In Königsfeld und Neuhausen gab es nur je einen Kandidaten. Für Burgberg bewerben sich Jonas Rainer, Nico Schwarzwälder und Andreas Zimmermann. Für Erdmannsweiler sind es Maren Wursthorn und Yannick Motzer. In Weiler wollen Marvin Staiger und Tim Berger die Posten übernehmen. Im Ortsteil Neuhausen ist es Maximilian Hummel. Die Bewerber für Buchenberg heißen Anna Ettwein, Lilly Buchholz und Lena Pfaff. Jannis Vollprecht hat sich für Königsfeld aufstellen lassen. Die Wahl läuft über einen Code, der den Zugang zu einem Wahlportal im Internet ermöglicht. Die Stimmen können bis 28. Mai abgegeben werden. (pga)