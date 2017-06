Königsfeld Volle Wege am Königsfelder Mühlenwandertag

Volle Wege am Königsfelder Mühlenwandertag

Anlässlich des Deutschen Mühlentags lädt Königsfeld wieder zum Wandern ein. Zahlreiche Wanderlustige trotzen dem Wetter.

Auch in diesem Jahr waren wieder die Wanderfreunde nach Königsfeld eingeladen, um die schöne Umgebung und die historischen Höfe und Mühlen zu bestaunen. Der große Wandertag auf den Höfe- und Mühlenwanderwegen am Pfingstmontag war sehr gut besucht. Auch wenn die Sonne sich die meiste Zeit versteckte und es ab und an leicht regnete, die Wanderlust der Teilnehmer konnte dies nicht trüben.

Dieser Meinung war auch Wanderführer Thomas Messerschmidt, der dieses Jahr am Deutschen Mühlentag zum dritten Mal in Folge eine der vier begleiteten Wandertouren leitete. Er begleitete die rund neun Kilometer lange Route von Königsfeld aus, über Waldau, Nonnenberg und Burgberg. Der Wanderführer des Schwarzwaldvereins Königsfeld bestätigte: "Es ist sehr viel los auf den Wanderwegen. Im Grunde ist dieses Wetter optimal zum Wandern. Ich bin mit meiner Gruppe heute Vormittag mit rund 70 Teilnehmern gestartet. Das ist schon beachtlich."

Die Untere Mühle in Burgberg der Familien Fichter und Hettich war um die Mittagszeit schon sehr gut besucht. Egal ob bei Kaffee und Kuchen, dem traditionellen Rindfleischsalat, beim Lauschen der Blasmusikanten oder bei einer spontanen Führung durch Zimmerermeister Jürgen Fichter. Es blieb kein Wunsch offen. Fichter erklärte, dass sich die Technik der Mühlen in den letzten 200 Jahren kaum verändert habe. Eine wahre Tradition eben. Die Mühle und das Gebäude wurden in den letzten Jahren restauriert.

Ein paar Meter weiter überzeugten sich die Wanderer bei der Familie Götz an der Sägmühle von den Qualitäten der Mehlprodukte. Mitten unter den Mühl-Anlagen hatten die Inhaber verschiedene Brotsorten aufgetischt und zum Probieren ausgelegt, wovon die Besucher regen Gebrauch machten. Die Besucher konnten sich selbstverständlich direkt mit Mehl und Brotbackmischungen eindecken, denn der hauseigene Mühlenladen hatte geöffnet.

Außerhalb der Ortschaften gab es natürlich auch Grund zur Einkehr. Gasthäuser und Bauernhöfe luden zu hausgemachten Spezialitäten ein. So wie beim Schmiedshof überhalb von Burgberg. Hierbei konnten Groß und Klein hinter die Kulissen blicken und sich den Kuhstall ansehen. Auch hier war nebenan für das leibliche Wohl der Gäste gesorgt. Die Stimmung war ausgelassen und die Besucher klammerten das Wetter konsequent aus. Jeder hatte sich nach und während der Wandertour sein Essen verdient und freute sich sichtlich auf das Einkehren. Der Wandertag fand im Rahmen des deutschlandweiten Mühlentags statt.

Deutscher Mühlentag

Der Tag soll das Interesse der Öffentlichkeit auf die technischen Denkmäler lenken und die Bedeutung der Mühlen vor Augen führen. Der Tag findet traditionell am Pfingstmontag statt. Ausgehend von der Deutschen Gesellschaft für Mühlenkunde und Mühlenerhaltung öffneten rund 1000 Wind-, Wasser-, Dampf- und Motormühlen in Deutschland ihre Türen – davon acht Mühlen aus dem Schwarzwald-Baar-Kreis.