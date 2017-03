Buchenberg Viel Lob für Feuerwehrkommandant Jörg Hettich

Für sein mit Bravour gemeistertes erstes Jahr als Abteilungschef der Feuerwehr Buchenberg erhielt Jörg Hettich bei der Hauptversammlung im Vereinsheim des SV Buchenberg Lob von allen Seiten.

Hettich motiviere seine Mannschaft und habe neue Impulse gesetzt. Und mit der Bildung eines ehrenamtlichen Ausschusses für die Beschaffung eines neuen Löschfahrzeuges spare die Gemeinde zudem Geld, hob Bürgermeister Fritz Link hervor. Kommandant Erich Dieterle erneuerte seine Forderung nach einem mit Allrad und Wassertank ausgestatteten Fahrzeug, das für die topografische Lage von Buchenberg unabdingbar sei.

Bis das neue Fahrzeug da ist, muss die Abteilung mit dem wasserführenden LF8/6 auskommen, das sie übergangsweise von der Kernwehr Königsfeld erhalten hat. Damit ist die Buchenberger Wehr für einen Erstangriff gut aufgestellt, da die Wasserversorgung in der Streusiedlung nicht überall optimal ist. An Personen, die das Fahrzeug steuern dürfen, fehlt es nicht. Von den 26 Aktiven haben 18 die erforderliche Fahrerlaubnis, wie Hettich in seinem Bericht erwähnte.

Ganze sechs Cent fehlten Kassierer Sven Fichter zu einem ausgeglichenen Haushalt. Dies wurde mit Schmunzeln zur Kenntnis genommen. Für 40 Jahre im Dienst wurde Dieter Kieninger geehrt. Abteilungsleiter Jörg Hettich würdigte den Jubilar als "Mann für alle Fälle." Er habe alle Leistungsabzeichen erworben und sei immer zur Stelle, wenn er gebraucht werde, sagte Hettich.

Was die Einsätz angeht, erlebte die Buchenberger Wehr ein ruhiges Jahr. Lediglich zu einem Kaminbrand musste sie ausrücken. Dafür traf sie sich im Schnitt alle zwei Wochen zu einer Probe. Beim Burgspektakel übernahmen Wehrmänner Parkplatzdienst. Zur Abwechslung vergnügten sie sich im Hochseilgarten in Triberg.

Das Leistungsabzeichen in Bronze strebt eine Wettkampftruppe in diesem Jahr an. Am 3. April trifft sich die Wehr zur ersten Probe, am 8. April ist eine Neuauflage der Jäger-90-Party geplant.