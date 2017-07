Königsfeld Unterstützer stehen auf gesunden Füßen  in teilweise neuer Besetzung

Eine umfangreiche Palette an Themen gab es bei der Hauptversammlung des Fördervereins Kindergarten und Grundschule Neuhausen zu besprechen.

So ging es um ein Sozialtraining für die Klassen drei und vier. Bei dem war es vor allem um Wertschätzung und Zusammenhalt gegangen und das es habe eine sehr gute Resonanz gefunden, wie Schulleiterin Alexandra Roth berichtete. Gerne, so ihr Wunsch, würde sie ein solches Training auch für jüngere anbieten.

Als Erfolg wurde auch das Frühlingsfest des Kindergartens bezeichnet, bei dem der Förderverein an der Spielstraße mitwirkte. Das Jahrbuch des Fördervereins soll im Herbst erscheinen. Als Verantwortliche dafür sucht Stefanie Federsel noch nach Bildern. Dann soll auch entschieden werden, ob es bei einer jährlichen Erscheinungsweise bleiben soll.

Die angedachte Hofgestaltung im Kindergarten liegt momentan auf Eis, so berichtete Kindergartenleiterin Martina Wolf. Auf Grund der Umbaumaßnahmen am Kindergarten sei dieses Vorhaben erst einmal verschoben. An Beschaffungen kann sich der Kindergarten kleine Häuser vorstellen. Hier wird sich der Förderverein finanziell beteiligen. Die derzeitig vorhandenen Dreieckshäuser finden nicht so den Anklang und sind auch schon marode.

Das Klettergerüst für die Grundschule wird nun vom Bauhof aufgebaut. Kosten für den Förderverein fallen somit nun doch keine an, so können die Mittel auf Wunsch der Schulleitung eventuell für Projekttage zum Thema Tanz verwendet werden.

Finanziell steht der Förderverein derzeit ohnehin auf gesunden Füßen, wie Kassierer Thomas Weller in seinem Kassenbericht vermelden konnte. Bei den Wahlen stellte er sich allerdings nicht mehr zur Wiederwahl, mit Sina Enkler konnte jedoch problemlos eine Nachfolgerin für ihn gefunden werden. Auch ihr Mann Hans-Georg Enkler wurde für die nicht mehr kandidierende Iris Hornberger als neuer Schriftführers gewählt. Einstimmig wurde auch Melanie Storz-Asimus für weitere zwei Jahre als Vorsitzende wiedergewählt.

Als Ausblick im Terminkalender steht die zweite Dorfrally am 7. Oktober fest im Visier. Alle Neuhauser Vereine sind wieder mit im Boot.