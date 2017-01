Das Umweltförderprogramm geht auch im Jahr 2017 weiter. Im Ausschuss für Umwelt, Technik, Wirtschaft und Verkehr stellte nun Tobias Bacher von der Energieagentur Schwarzwald-Baar-Kreis die bisherigen Ergebnisse und die Neuerungen für das laufende Jahr vor.

Im Jahr 2016 haben insgesamt 40 Haushalte das Umweltförderprogramm genutzt, berichtete er. Es seien 18 Gebäude- und 14 Heiz-Checks sowie acht thermografische Untersuchungen der Hausfassade erfolgt. Die von der Gemeinde geleistete Fördersumme belaufe sich auf 1310 Euro, wobei der geringe Betrag auf die geringen Kosten, 20 beziehungsweise 40 Euro, zurückzuführen sei. Insgesamt belaufe sich die Fördersumme vom Projektstart in 2014 bis 2016 auf 10 710 Euro.

Auch 2017 können Hauseigentümer eine Förderung für einen Gebäude- oder Heiz-Check beantragen, sagte Tobias Bacher. Die thermografische Untersuchung werde aber aufgrund der geringen Nachfrage gegen einen Solarwärme-Check für Besitzer einer solarthermischen Anlage, die Sonnenenergie in Wärme umwandelt, ersetzt. Dabei werden die Einstellung und die Effizienz der Anlage überprüft. Die Kosten belaufen sich auf 40 Euro, die die Gemeinde übernimmt.

Ebenfalls neu ist ein Zuschuss für die Anschaffung neuer Kühl- oder Gefrierschränke mit einer Effizienzklasse A++ oder A+++ nach einem Gebäude-Check. Dabei erhält der Bürger einen Förderbetrag in Höhe von zehn Prozent des Kaufpreises, höchstens aber 50 Euro. Der Förderbetrag der mindestens erreicht werden muss liegt bei 20 Euro. Pro Haushalt wird nur ein neues Gerät gefördert.

An einem Beispiel rechnete der Experte vor, wie bei einem Tausch eines Geräts mit der Effizienz A durch eines mit A+++ die Einsparungen aussehen könnten. So werden rund 60 Kilowattstunden und fast 18 Euro im Jahr gespart. Der eigentliche Punkt sei aber der Ausstoß Kohlenstoffdioxid, der um rund 340 im Jahr reduziert werden könne. "Wir wollen den Bürgern etwas Gutes tun, aber auf der anderen Seite auch CO? einsparen", sagte Bacher.