Königsfeld Trachtenkapelle Buchenberg will Jugendarbeit forcieren

Trachtenkapelle Buchenberg will Jugendarbeit forcieren

Der Verein hat einen neuen Dirigenten gefunden. Bürgermeister Fritz Link lobt erfolgreiche Arbeit der Mitglieder.

Auf ein erfolgreiches Jahr blickt die Trachtenkapelle Buchenberg zurück. Carolin Weisser, seit einem Jahr im Amt der Vorsitzenden, hatte allerdings nicht nur mit vielen Veranstaltungen organisatorische Herausforderungen zu meistern. Auch ein neuer Dirigent für die Trachtenkapelle wurde gesucht. Unter vier Bewerbern entschied man sich schließlich für Reinhold Domig. Carolin Weisser selbst lobte dabei die Geduld der Musiker, doch mit Reinhold Domig wurde letztendlich der Posten sehr gut besetzt.

Auch für dieses Jahr hat sich Carolin Weiser wieder viel vorgenommen. Zentrales Thema sei die Jugendarbeit, die wieder forciert werden soll. Hier stehen bisher nur zehn Nachwuchsmusikerinnen und -musiker zur Verfügung. Die Arbeit bei der Findung junger Musiker gestaltet sich dabei schwieriger als erwartet. Ziel am Ende des Jahres soll trotzdem eine spielfähige Gruppe für einen Auftritt sein.

Über zwanzig Termine galt es im zurückliegenden Jahr zu bewältigen. Kirchliche Termine wie die Konfirmation oder ein Trachtengottesdienst, aber auch Besuche befreundeter Vereine standen auf dem Programm. Weiter wurde die Gewerbeschau in Königsfeld und der Naturparkmarkt musikalisch umrahmt. Höhepunkt war sicherlich wieder das Wunschkonzert. Mit dem Haus des Gastes im Kernort Königsfeld hat der Verein eine neue Heimat gefunden. Dies wird auch von vielen Besuchern sehr positiv bewertet.

Für den neuen Dirigenten Reinhold Domig war das erste Kennenlernen sehr beeindruckend. Er fand ausnahmslos gute Musiker vor. Dies erleichterte ihm auch die Aufgabe, schwierigere Literatur umzusetzen. Hohe Konzentration war daher auch beim Konzert angesagt. Mit dem Ergebnis sei er dann sehr zufrieden gewesen.

Allerdings könne der Probenbesuch besser sein, so Reinhold Domig. Hier stellte er mehrere Anregungen in den Raum. So könnte ein Kirchenkonzert und eine Sommerveranstaltung für zusätzliche Motivation sorgen. Ein guter Probenbesuch sorge schließlich auch für mehr Kameradschaft. Auch Bürgermeister Fritz Link lobte die erfolgreiche Arbeit der neuen Vorsitzenden. Der Verein sei eine eindrucksvolle Trägerin des Brauchtums.

Ortsvorsteher Peter Hase leitete die anstehenden Neuwahlen. Pascal Weisser übernimmt das Amt des stellvertetenden Vorsitzenden von seiner Schwester Miriam. Finanzchef bleibt weiterhin Martin Graus. Steffen Haas ist jetzt Notenwart und neuer Jugendleiter ist Lukas Schäfer. Eugen Amann bleibt weiterhin im Beirat.

Abschließend wurden noch einige Termine bekannt gegeben: Unter anderem findet am 9. April 2017 ein Kirchenkonzert zum Jubiläumsjahr von Martin Luther statt.

Ehrungen

Für 40 Jahre Mitgliedschaft bei der Trachtenkapelle Buchenberg wurden geehrt: Siegfried Kieninger, Wilhelm Staiger, Peter Auber, Fritz Peter Beck, Horst Fichter, Jürgen Fichter, Gottlieb Haas, Ernst Rapp, Manfred Haigis, Peter Hase, Friedich Jäckle, Martin Klausmann, Gerhard Loch, Bruno Mößner, Siegfried Obergfell, Hans Martin Rapp, Ludwig Schäfer und Eugen Weißer. (kst)