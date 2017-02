Königsfeld Thorsten Frei zu Besuch: Viel Lob für Zinzendorfplatz-Entwurf

Bundestagsabgeordneter Thorsten Frei (CDU) zu Gespräch in Königsfeld. Auch Zukunft der Michael-Balint-Klinik ist Thema

Viele Fragen hatten die Verteter aus Königsfeld an den Bundestagsabgeordneten Thorsten Frei (CDU). Dieser war auf Einladung der Gemeindeverwaltung ins Rathaus gekommen. Mit ihm ins Gespräch kamen neben Bürgermeister Fritz Link auch die Ortsvorsteher und Vertreter der Gemeinderatsfraktionen.

Dabei streifte die Diskussionsrunde sowohl die wichtigsten kommunalpolitischen Themen, als auch viele Dinge, die Thorsten Freis Arbeit in der Bundespolitik betreffen. Als wichtigstes lokales Gesprächsthema erwies sich der Zinzendorfplatz, dessen Gestaltungsentwurf der CDU-Bundestagsabgeordnete als "unheimlich gelungen" bezeichnete. Dadurch erfahre Königsfeld eine "wunderbare Aufwertung". Zur Entscheidungsfindung könne er sich jedoch kein echtes Urteil erlauben. Trotzdem, so sagt er, habe im Verlauf der Diskussion jeder die Möglichkeit gehabt, sich einzubringen und seine Meinung zu äußern. Das habe auch dazu beigetragen, die Situation zu befrieden.

Auf ein zweites, für die Kommune ganz zentrales Thema, war Thorsten Frei von Frank Schwarzwälder, Ortsvorsteher von Burgberg, angesprochen worden. Dieser sorgte sich um die Zukunft der Michael-Balint-Klinik, denn die 42 Akut-Betten der Einrichtung drohen wegzufallen. Damit wäre das Ende der Klinik wohl besiegelt. "Das stellt für uns ein existenzielles Problem dar", sagte Frank Schwarzwälder. Die Entscheidung über die Klinik liegt allerdings nicht in der Bundespolitik sondern bei den Krankenkassen des Landes. Erst in letzter Instanz hätte die Landespolitik, unter gewissen Voraussetzungen, die Möglichkeit der Einflussnahme. Fritz Link betonte, dass Thorsten Frei sich sehr in dieser Sache eingebracht habe.

Ansonsten hatte Thorsten Frei nur lobende Worte für die Gemeinde: "Jedesmal, wenn ich hier bin, bin ich begeistert, wie konsequent und stringent Gemeindeentwicklung in Königsfeld funktioniert." In der Gesprächsrunde waren auch die Digitale Infrastruktur, die Zukunft des Automobils und der Lückenschluss durch die Bundesstraße 523 ein Thema.