Königsfeld Stühlerücken in Königsfeld  Auf Storz folgen Schuh und Wursthorn

Die Neuhausener Ortsvorsteherin Brigitte Storz gibt ihr Amt und ihren Ratssitz gesundheitshalber an zwei Nachfolger ab.

Zum 1. September steht im Gemeinderat Königsfeld und Ortschaftsrat Neuhausen ein Stühlerücken an. In der Gemeinderatssitzung wurde jetzt die Ortschaftsrätin Sabine Schuh einstimmig und offen zur Nachfolgerin von Ortsvorsteherin Brigitte Storz gewählt. Damit folgten die Räte dem Vorschlag des Ortschaftsrats in dessen Sitzung am 12. Juni. Weitere Kandidaten gab es nicht.

Die 53-jährige Bankkauffrau Schuh ist seit 2004 Mitglied des Ortschaftsrats. Storz, die 1993 als Nachrückerin in den Ortschaftsrat eintrat und im September 2004 den Posten des Ortsvorstehers von Franz Hummel übernommen hatte, trat aus gesundheitlichen Gründen zurück. Dies war auch der Grund, weshalb die 69-Jährige beantragte, als Gemeinderätin vorzeitig zum 31. August ausscheiden zu dürfen. Wie Bürgermeister Fritz Link erläuterte, sei dies nach der Gemeindeordnung möglich, da bei Storz wichtige Gründe vorlägen.

Für sie rückte als Ersatzbewerber gemäß dem Wahlergebnis der Kommunalwahlen vom Mai 2014 Armin Wursthorn nach. Wursthorn, seit 2009 Ortsvorsteher von Erdmannsweiler, übernimmt damit gleichzeitig die Mandate von Storz als Mitglied des Seniorenbeirats und der Ausschüsse für Tourismus, Kultur, Bildung, Jugend und Soziales (ATKBJS) und Umwelt, Technik, Wirtschaft und Verkehr (AUTWV). Diese Ämter hatte er bereits im Verhinderungsfall von Gemeinderat Jan-Jürgen Kachler wahrgenommen. Die Bestätigung des Gemeinderats erfolgte ebenfalls einstimmig.

Link hob die Leistung von Storz hervor. In ihrer 13-jährigen Zeit als Ortsvorsteherin sei viel auf den Weg gebracht worden. Beispielhaft nannte er die beiden Wohnbaugebiete "Im Angel" und "Messmerlehen", die Einrichtung einer Kinderkrippe im Kindergarten Neuhausen und die Sanierung und der Vollausbau der Forststraße. Außerdem habe Storz fast 18 Jahre lang – mit der Unterbrechung von 2004 bis 2009 – im Gemeinderat mitgewirkt.

Einsetzung mit Verpflichtung von Ortsvorsteherin Sabine Schuh sowie die Verabschiedung von Brigitte Storz finden in der Ortschaftsratssitzung am 14. September in Neuhausen statt.