Königsfeld Stolze Absolventen an den Zinzendorfschulen

51 Absolventen der neunten Klasse der Werkrealschule mit Hauptschulabschluss und der zehnten Klasse der Werkrealschule sowie der Berufsfachschulen nehmen ihren Abschied.

Königsfeld – Mit einem feierlichen Gottesdienst haben die Zinzendorfschulen insgesamt 51 Absolventen der neunten Klasse der Werkrealschule mit Hauptschulabschluss und der zehnten Klasse der Werkrealschule sowie der Berufsfachschulen mit Mittlerem Bildungsabschluss verabschiedet. Der stellvertretende Schulleiter Helmut Hertnagel freute sich mit den Absolventen und lobte sie: „Ihr habt euch richtig reingehängt und könnt sehr stolz auf euch sein.“

Er zitierte das Lied „Erfolg ist kein Glück!“ des Rappers Kontra K, in dem es heißt, Erfolg sei harte Arbeit, was er jedoch auch in Frage stellte. „Viele strengen sich sehr an und dann klappt es trotzdem nicht“, musste er schon öfter beobachten. Glück spiele sehr wohl auch eine Rolle, etwa, wenn es darum geht, ob bei der Prüfung die Fragen gestellt werden, auf die sich die Schüler vorbereitet haben. „Ihr alle habt von Gott irgendwelche Gaben bekommen“, sagte er und wünschte den Absolventen, dass sie für sich herausfinden, welche es sind, um nach ihren Begabungen leben zu können.

Einige der Abgänger schafften besonders gute Leistungen, für die sie mit Urkunden ausgezeichnet wurden: Felix Kammerer schaffte den besten Hauptschulabschluss nach der neunten Klasse der Werkrealschule. Bei den Absolventen der zehnten Klasse der Werkrealschule, die ihren Mittleren Bildungsabschluss erreicht haben, erzielte Albert Rico Martin die beste Leistung in Mathematik und Englisch, die beste Jahresleistung zeigte Lee Ann Scarinci. Zudem wurden die beiden ebenso wie Jennifer Sitzberger vom Elternbeirat mit einem Preis für ihren sozialen Einsatz gewürdigt. Der Elternbeiratsvorsitzende Kai-Uwe Quandt hatte die Auszeichnungen persönlich überreicht.

An der Berufsfachschule wurden Kim-Lisa Bernstorff und Elias Ebnet für die besten Prüfungsleistungen ausgezeichnet, beide schnitten besonders gut in Mathematik ab.

Die Absolventen der Berufsfachschule Hauswirtschaft und Ernährung:

Jule-Antonia Bieg, Schramberg; Lea Flaig, Villingen-Schwenningen; Annika Hahl, Donaueschingen; Clarissa Jorcke, Villingen-Schwenningen; Elisabeth Kalaitzi, Villingen-Schwenningen; Laura Vanessa Kroh, St. Georgen; Angelina Mercuri, St. Georgen; Jonas Reiner, Königsfeld; Jenny Spitznagel , Villingen-Schwenningen; Leonardo Tufaro, Villingen-Schwenningen.

Die Absolventen der Berufsfachschule Wirtschaft:

Christian Augsten, St. Georgen; Kim-Lisa Bernstorff, Villingen-Schwenningen; Robin Braun, Bad Dürrheim; Elias Ebnet, Bräunlingen; Lukas Gretzinger, Stuttgart; Rowina Hennings, Villingen-Schwenningen; Jan-Ole Hertkorn, Villingen-Schwenningen; Noemi Kimmich, Schiltach; Michael Müller, Schonach; Jonas Peters, Königsfeld; Marco Podolski, Niedereschach; Daniel Schmidt, Villingen-Schwenningen.

Die Absolventen der 10 W:

Lukas Bacher, Donaueschingen; Fabian Bürkle, St. Georgen; Joshua Hils, Königsfeld; Chantal Höckele, Geisingen; Cedric Merkt, Schramberg; Albert Rico Martin, St. Georgen; Lee-Ann Scarinci, Oberndorf; Kai Schweikert, Korntal-Münchingen; Jennifer Sitzberger, Tennenbronn; Marc Stoll, Schönwald; Morena Wolbert, Königsfeld;

Die Absolventen der 9W:

Lukas Aberle, Niedereschach; Michelle Bergold, Villingen-Schwenningen; Amunet Hagras, Mönchweiler; Julian Hogg, Bad Dürrheim; Jan Horn, Donaueschingen; Felix Kammerer, Königsfeld; Dominik Koch, St. Georgen; Amadea Mäder, Donaueschingen; Max Pluskat, Bräunlingen; Mandy Ramsaier, Mönchweiler; Matthias Randau, Villingen-Schwenningen; Christina Rößler, Konstanz; Sophia Schmid, Villingen-Schwenningen; Julian Schwarzwälder, Königsfeld; Luca Skopp, Niedereschach; Marco Tauser, Niedereschach; Timo Tauser, Niedereschach; Philipp Weidenfeld, Löffingen.