Königsfeld Starkregenrisikomanagement für die Gesamtgemeinde Königsfeld

Die Verwaltung will zukünftig besser auf starken Regen vorbereitet sein. Zur Minderung der Kosten hofft man auf Förderung vom Land.

Wieder alles auf Null. Die Gemeinde wird, um künftig hohe Sachschäden bei Starkregenereignissen zu vermeiden, ein kommunales Starkregenrisikomanagement in Auftrag geben. Dies befürwortete der Ausschuss für Umwelt, Technik, Wirtschaft und Verkehr (AUTWV) in seiner jüngsten Sitzung und stimmte unter der Voraussetzung einer Förderung der Einstellung von insgesamt 52 420 Euro in die Haushalte 2018 und 2019 zu. Zusammen mit den im aktuellen Etat bereitgestellten 24 300 Euro summieren sich die Ausgaben für das Vorhaben somit auf 76 720 Euro.

Durch das Starkregenereignis im Juli 2015 wurden vor allem die Ortsteile Erdmannsweiler und Neuhausen in Mitleidenschaft gezogen. Es kam sehr viel Wasser aus den Wäldern und Wiesen und floss auf die Siedlungsgebiete zu. Dabei kam es zu etlichen überschwemmten Grundstücken und zu vollgelaufenen Kellern. Auf Empfehlung der Ortschaftsräte beauftragte der Gemeinderat das Ingenieurbüro Bit in Villingen-Schwenningen, eine hydraulische Untersuchung zu erstellen.

Im Ortschaftsrat Neuhausen wurde im Februar 2017 bereits der Bau von Retentionen besprochen, die mindestens 60 000 Euro gekostet hätten. Wie Bürgermeister Fritz Link nun in der Sitzung gekannt gab, habe es wiederholt intensive Besprechungen des örtlichen Bauamts mit den Ingenieuren und dem Landratsamt Schwarzwald-Baar-Kreis gegeben. Das Problem mit Starkregen habe die Gemeinde auch in anderen Ortsteilen und es werde weiter zunehmen.

Ein neu auferlegtes Förderprogramm des Landes biete die Möglichkeit, die bislang geplante Bearbeitung eines mittelfristigen Handlungskonzepts auf die gesamte Kommune auszudehnen und Zuschüsse sowohl für eine Untersuchung als auch für Maßnahmen zu erhalten. Dies erfordere zwar einen hohen Aufwand und es werde etwa zwei Jahre dauern, bis Ergebnisse vorlägen, räumte der Bürgermeister ein. Man habe dann aber alle Ortsteile erfasst. Das Regierungspräsidium Freiburg habe das Vorhaben für genehmigungsfähig eingestuft.

Königsfeld wäre die erste Kommune im Schwarzwald-Baar-Kreis, die sich um eine Förderung bemühe und "wir sehen uns gerne als Pilotprojekt", bekräftigte Link. Der in der Sitzung anwesende Bit-Ingenieur Peter Neff erläuterte detailliert, welche festgelegten Standards erfüllt und eingehalten werden müssen, um die Förderung zu bekommen. Es werde eine qualifizierte Grundlage zur Bewertung der Starkregen bedingten Überflutungsgefahren und -risiken erarbeitet und ein ganzheitliches Handlungskonzept zur Minderung von Überschwemmungsschäden erstellt. Ausschussmitglied Thomas Fiehn wollte von Neff wissen, worauf sich die Annahme der Zunahme von Starkregen stütze. Klimaexperten, so Neff, seien sich einig, dass Trockenheit und Starkregen zunähmen. Statistisch sei dies aber nicht belegt und auch schwierig zu beantworten. Bei Starkregenfällen spiele die Bodenbeschaffenheit eine Rolle, so der Experte. Ratskollege Bernd Möller prognostizierte, der Schwarzwald werde auch künftig wenig vom Klimawandel spüren und weiterhin ein gemäßigtes Klima haben. Ganz sicher würden lokale Niederschläge in Umfang und Auswirkung stark steigen. Von daher sei die geplante Untersuchung richtig und wichtig, unterstrich Möller. Dieser Meinung schlossen sich auch andere Ausschuss-Mitglieder an.

Kosten

Das Kommunale Starkregenrisikomanagement von Königsfeld sieht für das aktuelle Haushaltsjahr Ausgaben von 24 300 Euro für die Erstellung einer Gefährdungsanalyse der Ortsteile Erdmannsweiler und Neuhausen vor. 2018 sollen dann für die Gefährdungsanalyse der übrigen Ortsteile inklusive Kernort 32 365 Euro in den Haushalt eingestellt werden. Für 2019 sind dann für die Risikoanalyse und das Handlungskonzept aller Ortsteile 20 055 Euro erforderlich. Abzüglich einer 70-prozentigen Förderung verbleibt der Kommune ein Eigenteil der Kosten in Höhe von rund 23 000 Euro.