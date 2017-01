Königsfeld Spirituelle Gesänge in einer sehr unfriedlichen Zeit

Ein Taizé-Gottesdienst wird am Sonntag, 8. Januar, in Königsfeld gefeiert.

„Macht die Tore der Freiheit hoch“: Diese Abwandlung des adventlichen Psalms in der Luther-Übersetzung ist Motto des besonderen Taizé-Gottesdienstes am Sonntag, 8. Januar, im großen Kirchensaal. Der erste Liedgottesdienst nach dem Jahreswechsel wird traditionell in erweitertem Radius gefeiert, folgt liturgisch wie stets einem aktuellen roten Faden und verweist in diesem Jahr auf „Wege ins Neue Jahr und zum ökumenischen Reformationsgedenken.“ Einzelheiten waren bei einem Gespräch mit Ursula Böcker und Birgit Weßler-Dannert vom Organisationsteam des Königsfelder Taizé-Kreises zu erfahren.

Der Liedgottesdienst zum Jahresbeginn wird wie immer in der Zeit um Epiphanias gefeiert, damit er noch vom hoffnungsfrohen Licht des Weihnachtssterns begleitet wird. Die spirituellen Gesänge beschwören die Visionen von Frieden und Freiheit, die in diesen unruhigen Zeiten für viele Menschen in unerreichbare Ferne gerückt sind. „Die Versöhnung christlicher Konfessionen und anderer Religionen ist das Fundament für Frieden“, fasst Ursula Böcker das Kernmotiv der internationalen Taizé-Bewegung zusammen. Der Königsfelder Taizé-Kreis trifft sich unter dem Dach der evangelischen Gesamtgemeinde seit 1998 einmal monatlich im kleinen Kirchensaal. Die festliche Jahresbegrüßung mit erweitertem Ensemble aus Instrumentalisten und Gesangssolisten erfreut sich wachsender Beliebtheit auch in den Nachbarkommunen; im vergangenen Jahr kamen rund 200 Menschen.

Diakonin Ursula Böker ist wieder für die textliche Gestaltung des Gottesdienstes verantwortlich. Sie ließ sich unter anderem von der zurückliegenden Pilgerreise evangelischer und katholischer deutscher Bischöfe nach Israel inspirieren. „Diese Reise in Heilige Land war eine Reise zu gemeinsamen Quellen.“ Sie war ebenfalls dem Reformationsjubiläum gewidmet, auf das die Luther-Stadt Wittenberg im neuen Jahr unter anderem mit einem hochkarätigen Kunstprojekt aufmerksam macht. Mit Verweis auf die Veröffentlichung der historischen Luther-Thesen an der Wittenberger Schlosskirche werden „Sieben Tore der Freiheit“ gestaltet. Auch darauf werden sich die liturgischen Reflexionen beziehen, kündigt Ursula Böcker an. „Uns geht es vor allem um die Freiheit zur Begegnung miteinander, ohne Vorurteile und ohne Angst.“

Birgit Weßler-Dannert unterstreicht den ökumenischen Brückenschlag, den auch das musikalische Kernquartett verkörpert. Sie selbst spielt Flöte, ist Gesangssolistin und gehört zur Evangelischen Landeskirche, Birgit Maier (Orgel, Gesang), ist katholisch, Gunther Schwarz (Gitarre, Gesang) ist alt-katholisch, Johannes Michel (Geige, Bass, Oboe, Cello, Gesang) ist Mitglied der Herrnhuter Brüdergemeine. Im Wechsel mit Texten, Gebeten und Zeiten der Stille werden die schlichten, schönen Taizé-Lieder wie stets in mehreren Sprachen gesungen. Sie entfalten in mehrfacher Wiederholung eine berührende meditative Kraft. Das gilt auch für das einzige Nicht-Taizé-Lied, das laut Birgit Weßler-Dannert ins Repertoire aufgenommen wurde: „Von guten Mächten wunderbar geborgen“. Das Gedicht schrieb der Theologe und NS-Widerstandskämpfer Dietrich Bonhoeffer 1944 im Gefängnis wenige Monate vor seiner Hinrichtung durch die Nationalsozialisten.





Die Kollekte

Die Kollekte des Taizé-Gottesdienstes kommt dem Sternberg-Förderzentrum für Kinder und Jugendliche mit Behinderungen zugute, das die Herrnhuter Brüdergemeine seit vielen Jahren im gelobten Land betreibt. Es liegt mitten im Krisengebiet – 25 Kilometer nördlich von Jerusalem an der Straße von Ramallah, der Hauptstadt palästinensischer Autonomiegebiete. Der Taizé-Gottesdienst in Königsfeld beginnt am Sonntag, 8. Januar, um 20 Uhr; die Teilnehmer treffen sich um 19.45 Uhr zum Einsingen im Kirchensaal.