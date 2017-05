Königsfeld Sozialarbeiterin sammelt für herzkranke Hakima

3000 Euro sind für lebenswichtige Operation notwendig. Anneliese Spangenberg lobt Spendenbereitschaft der Königsfelder

Königsfeld – Sozialarbeiterin Anneliese Spangenberg begegnete bei einem Besuch eines Flüchtlingscamps im Nordirak dem sechsjährigen jesidischen Mädchen Hakima, das zu ihr übersetzt sagte: "Nimm mich mit". Im ersten Moment, so Spangenberg gegenüber dem SÜDKURIER, habe sie gedacht, das Mädchen wolle bestimmt wegen der Spielsachen nach Deutschland.

Doch dann sei ein ärmlich gekleideter Mann auf sie zugekommen und habe um Hilfe für seine Tochter gebeten. Hakima müsse dringend am Herz operiert werden, weil sie sonst in Lebensgefahr schwebe. Dieser Eingriff koste rund 3000 Euro, den seine Familie nicht bezahlen könne.

Die Königsfelderin konnte das Mädchen zwar nicht mitnehmen, aber dessen Geschichte. Sie versprach dem Vater, diese Summe durch Spenden in Königsfeld und Ortsteilen zu sammeln. Zusammen mit dem Pfarrer im Ruhestand Hans-Beat Motel von der Brüdergemeine Königsfeld wurde für Freitag, 12. Mai, im Gemeindezentrum am Zinzendorfplatz ein Benefizessen organisiert.

Jesidinnen, die von Spangenberg in Königsfeld betreut werden, kochen hierfür ein irakisch-libanesisches Büfett. Es gibt Linsensuppe, Reis in Mangoldblättern, Brotfladen, Gemüse und Gebäck. Auf diese Weise wollen die Frauen sich für die erhaltene Betreuung bedanken. Nach Auskunft der Sozialarbeiterin sind bereits alle 50 Plätze im Gemeindezentrum reserviert. Jede Person bezahle einen Pauschalbetrag von 20 Euro.

Schüler der Klasse 6 der Zinzendorfschulen hätten Kuchen bei einer Veranstaltung verkauft. Der Erlös kommt der kranken Hakima zugute. In der Grundschule Königsfeld sei außerdem eine Spendenkasse aufgestellt worden und auch in der Kirche der Brüdergemeine, in der ein Bild von Hakima hänge, werde gesammelt. Außerdem sei ein Spendenkonto bei der Volksbank mit dem Vermerk "Aktion Hakima" eingerichtet worden. Unter der IBAN-Nummer DE 47694 900 0000 06020992 seien Einzahlungen möglich und es würden Spendenquittungen ausgestellt.

Sie seien zuversichtlich, dass auf diese Weise das benötigte Geld zusammenkomme, so Spangenberg und Motel. Wie das Duo weiter verriet, sei die Kirchengemeinde in Vorleistung gegangen und habe das Geld über einen Pfarrer, den Spangenberg in den Osterferien in der Schweiz traf und der in dem Camp arbeite, an einen vertrauensvollen Camp-Manager des Flüchtlingshilfswerks der Vereinten Nationen übergeben. Es sei bereits alles für die Operation in die Wege geleitet worden.

Sie könne nicht ausschließen, dass die Operation durch noch anstehende Nachbehandlungen mehr als 3000 Euro koste. Das Mädchen für die Operation nach Deutschland zu holen, sei sehr schwierig und auch teuer. Die Camps im Nordirak machten auf sie einen guten Eindruck. Aber die Menschen könnten nicht dauerhaft dort leben, sagte Spangenberg.

Die Jesiden

Die Jesiden sind eine sehr alte Religionsgemeinschaft, die im Laufe der Jahrtausende unzähligen Verfolgungen ausgesetzt waren. Zuletzt wurden sie im Sommer 2014 vom islamischen Staat verfolgt. Männer, die sich nicht zum Islam bekannten, wurden ermordet, Kinder und Mütter verschleppt. Nicht allen gelang es, diesem Inferno zu entkommen und in die Camps im Nordirak zu flüchten. Auf Initiative von Ministerpräsident Winfried Kretschmann hat Baden-Württemberg als einziges Bundesland ein Sonderkontingent von 1000 besonders schutzbedürftigen Frauen und Mädchen aus dem Nordirak aufgenommen. Davon leben etwa 30 in Königsfeld und werden therapeutisch von Anneliese Spangenberg betreut. (log)