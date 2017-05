Königsfeld Schule Burgberg steckt im Musical-Fieber

Schüler und Lehrer proben eifrig für Dschungelbuch-Musical. Zwei Aufführungen sind am 5. und 7. Mai in der Turnhalle geplant

Burgberg – Erneut ist die Grundschule Burgberg im Dschungelfieber. Aufgrund des letztjährlichen Erfolges geht das Musical „Das Dschungelbuch“ in die zweite Runde. Noch einmal bieten Lehrer und Grundschüler an zwei verschiedenen Tagen jeweils eine Aufführung in der Turnhalle der Grundschule an.

Wer kennt sie nicht, die Geschichte vom Findelkind Mogli, das ohne Kontakt zu den Menschen bei den Tieren im Dschungel aufwächst? Die Dritt- und Viertklässler haben die Geschichte des britischen Autors Rudyard Kipling kurzerhand in ein farbenfrohes Musical-Spektakel verwandelt. Dabei beweisen sie beachtliches schauspielerisches und komödiantisches Talent. Alle Lieder laden schon nach wenigen Takten zum Mitsingen ein.

Zum Inhalt: Das Menschenkind Mogli (Hannah Graf) wird vom Tiger Shere Khan (Leon Imminger) in den Dschungel verschleppt. Bagheera, der Panther (Hussam Hajissa), rettet Mogli und sorgt dafür, dass er bei einem Wolfsrudel aufwächst. Doch da Shere-Khan auf Rache sinnt, muss Mogli mit seinen Freunden, dem Bären Balu (Manfred Wetzel) und Bagheera, etwas unternehmen. Ein turbulentes Abenteuer im Urwald beginnt. Zwischen Balu, Bagheera und Mogli entwickelt sich zudem eine tiefe Freundschaft. Zu allem Überfluss wird Mogli auch noch von einer quirligen Affenbande entführt, deren Anführer King Lui (Mia Jäger) von Mogli unbedingt wissen will, wie die Menschen Feuer machen. Mit Hilfe der Schlange Kaa (Ina Martens) können Balu und Bagheera Mogli aus den Klauen der Affen befreien. Das Musical steuert schließlich auf ein spannendes Finale zu.

Seit ein paar Monaten wird nun wieder in der Grundschule geprobt und die Kostüme zusammengestellt. Viele fleißige Hände haben wieder dabei geholfen, das Musical zu einer Aufführung mit seltenem Unterhaltungswert zu gestalten. Lustig und kreativ anzusehen sind die Elefanten mit ihren überdimensionalen Stiefeln, den großen abstehenden Ohren und den langen Trompeten als Rüssel. Die Party-Geier haben ausgestopfte gelbe Spülhandschuhe als Füße und bunte Irokesen-Perücken auf dem Kopf. Die Maske des Tigers Shere Khan kann von seiner Gefährlichkeit zeugen.

Das Ergebnis ist schließlich ein mitreißendes Schauspiel, welches auch optisch ein absoluter Hingucker ist. Wunderbar gelungen ist auch die passende Musik zum Musical. Christine Dannert am Klavier und Jens Willi am Schlagzeug überzeugen mit perfekt abgestimmten Klängen.

Die Aufführungen

Das Musical Dschungelbuch wird am Freitag, 5. Mai, um 17.30 Uhr und am Sonntag, 7. Mai, um 15 Uhr in der Turnhalle der Grundschule Burgberg aufgeführt. Folgende Akteure sind beteiligt: Balu: Manfred Wetzel, Erzählerin: Anica Lemcke, Mogli: Hannah Graf, Vincent Haas, Bagheera: Hussam Hajissa, Wolfsmama: Molly Broghammer, Wolfspapa: Nils Höfgen, Wölfe: Rebecca Irion, Hannah Graf, Lara Schmieder, Vincent Haas, Kiara-Monique Zaft, Lucy Bolte, King Lui: Mia Jäger, Affen: Lucy Schmieder, Simon Riedlinger, Jan Beha, Tamia Neumann, Dilgash Mitro, Schlange Kaa: Ina Martens, Shere Khan: Leon Imminger, Tabaqui: Silas Weißer, Party-Geier: Lili Graf, Ronja Leibach, Elias Seiler, Oberst Hati: Nicolas Henke, Elefanten: Florentine Ferdinand, Leon Reich, Fabian Schraven, Benjamin Felger, Chantal Jäckel und Ann-Marleen Dammert. (kst)