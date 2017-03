Königsfeld Schüler haben Spaß mit dem runden Leder

Kinderfußballtag der Klassen drei und vier an der Grundschule in Königsfeld

Der Umgang mit dem runden Leder, vor allem aber die Förderung des Gemeinschaftsgefühls und des Bewusstseins für Fairness standen im Mittelpunkt eines Kinderfußballtages der Klassen drei und vier an der Grundschule in Königsfeld. Mehrere Königsfelder Unternehmen ermöglichten die durch eine Firma in Zusammenarbeit mit einer Fußballschule initiierte Aktion. Die Kinder zeigten bei Aufwärmübungen, verschiedenen Technikübungen und nicht zuletzt bei einem Turnier, dass ihnen der Vormittag viel Spaß gemacht hat. Bei der Siegerehrung gab es ausschließlich Gewinner. Die Kinder durften eine Urkunde und Preise mit nach Hause nehmen. Für die Schule gab es einen Sack Bälle, mit denen auch künftig im Sportunterricht Fußball gespielt werden kann. Bild: Cornelia Putschbach