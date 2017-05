Königsfeld Schüler bringen Gespenst von Canterville auf die Bühne

Unterstufen-Theater-Arbeitsgemeinschaft der Zinzendorfschulen inszeniert Komödie im Haus des Gastes

Die Theater-Arbeitsgemeinschaft der Unterstufe der Zinzendorfschulen bringt in der kommenden Woche das Stück „Das Gespenst von Canterville“ von Georg Vietzke auf die Bühne im Haus des Gastes in Königsfeld. Das Stück orientiert sich an der weltbekannten Novelle aus der Feder von Oscar Wilde und bietet eine unterhaltsame Mischung aus Humor, Gefühl und Dramatik. Die Geschichte dreht sich um den Geist Lord Habakuks, der als Gespenst von Canterville in einem englischen Schloss spukt. Doch seitdem die Familie Northstate aus Amerika dieses Schloss gekauft hat, steht seine Welt auf dem Kopf. Plötzlich will kein Spuk mehr gelingen, da die Familie jeder gruseligen Situation mit moderner Sachlichkeit und Gleichgültigkeit begegnet. Die frechen Zwillinge drehen den Spieß sogar noch um und spielen nun dem alten Gespenst einen Streich nach dem anderen. Nur die Tochter der Familie hat echtes Mitleid mit dem armen Gespenst. Doch als sie verschwindet, hat der Spaß ein Ende und die Frage stellt sich, welche Rolle dabei das Gespenst spielt. Die Aufführung am Dienstag, 9. Mai, im Haus des Gastes beginnt um 19 Uhr. Karten gibt es ausschließlich an der Abendkasse. Bild: Zinzendorfschule