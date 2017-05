Königsfeld Schüler bringen "Dschungelbuch"-Musical auf die Bühne

Auftritt der Burgberger Schule stößt auf große Resonanz. Stühle in der Turnhalle reichen nicht aus

Königsfeld – Am Freitag und Sonntag war ganz Burgberg und drum herum im Musicalfieber. Die Theatergruppe der Klasse 3 und 4 der Grundschule Burgberg führte mit "Das Dschungelbuch" ein wahrhaft tierisch unterhaltsames Musical auf, das wohl fast jeder kennt: Die abenteuerliche Geschichte des Findelkindes Mogli, das von einer Wolfsfamilie groß gezogen wird und im indischen Dschungel ohne Menschenkontakt aufwächst.

Wie schon vor einem Jahr bei der Premiere war die Resonanz auch diesmal so groß, dass weitere Stühle in die Turnhalle gebracht werden mussten, um den zahlreichen Besuchern Platz zu bieten. Passend eingestimmt wurden die Zuhörer mit Trommelgewirbel von der Perkussion-Band der Klasse drei, die Jens Willi dirigierte. Mit "Valeria" kündigte Rektor Bernhard Ebner einen Stargast an, die mit ihrem spanischen Solo-Gesang die Herzen des Publikums im Sturm eroberte.

Zum Mitsingen lud der Schülerchor der Klasse 1 und 2 unter der Leitung von Manfred Wetzel beim Kinderlied "Der Kuckuck und der Esel" ein. Beim nachfolgenden "Der Winter ist vorbei" hatte mancher so seine Zweifel. Stürmischen Beifall erhielt die Klasse 4 für ihren "Cup-Song". Allein durch Händeklatschen, Drehen und Klopfen des Bechers auf den Boden entstand eine wunderbare Melodie, die die Schüler selbst ausgedacht und einstudiert hatten.

Nach einer Bewirtungs- und Stärkungspause war die Bühne frei für den großen Auftritt der Laienschauspieler. Es wurde abwechselnd gesungen, gespielt und getanzt und das Publikum bestens unterhalten. Wortsicher in den Spielszenen und mit viel mimischem Talent verdienten sich die Bühnenakteure ein ums andere Mal Sonderapplaus. Anlass zum Schmunzeln gaben die hörbaren tierischen Laute und auch die Maskerade verdiente Bestnoten.

So zum Beispiel die lustigen Party-Geier – Lili Graf, Ronja Leibach und Elias Seiler – mit ihren bunten Irokesen-Perücken oder der gefährliche Tiger Shere Khan (Leon Imminger). In Bär Balu (Manfred Wetzel) hat Mogli (Hannah Graf) einen Dschungel-Lehrer, der ihm helfen soll, nicht in die Fänge des rachesüchtigen Tigers Shere Khan zu gelangen. Doch Balu wird irgendwann müde und schläft ein. Trotz der wachsamen Elefanten-Dschungelpolizei wird Mogli von den Affen entführt.

Helfen kann da nur noch die Schlange Kaa (Ina Martens), die mit Hypnose Mogli befreit. Das war aber noch lange nicht das Ende der Reise. Bis Mogli endlich in der Menschsiedlung ankommt, muss er weitere Abenteuer überstehen.

Mitwirkende

Weitere Mitwirkende des Musicals waren Erzählerin Anica Lemcke. Wolfsfamilie: Molly Broghammer, Nils Höfgen, Rebecca Irion, Hannah Graf, Lara Schmieder, Vincent Haas, Kiara-Monique Zaft, Luyi Bolte. King Lui: Mia Jäger. Affen: Lucy Schneider, Simon Riedlinger, Jan Beha, Tamia Neumann, Dilgash Mitro. Tabaqui: Silas Weißer. Oberst Hati: Nicole Hanke. Elefanten: Florentine Ferdinand, Leon Reich, Fabian Schraven, Benjamin Felger, Chantal Jäckel, Ann-Marleen Dammert. Klavier/Schlagzeug: Christiane Dannert. Chorleitung: Friedegard Veller. Regie: Bernhard Ebner, Kathrin Steidinger. Bühnenbild: Kirsten Strötgen. Tontechnik: Uwe Etzold. (log)