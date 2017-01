Königsfeld Schoaf-Hexen mit neuem Hexentanz

Die Weiler Narren nehmen auch neue Mitglieder auf.

Die Schoaf-Hexen Weiler staubten ihr Häs in der Gemeindehalle ab. Oberhexe Frank Rapp hatte mit seinem Team viel Arbeit bei der Prüfung der Kleidle, da nahezu alle 100 Hästräger erschienen waren. Bei der Hexentaufe am Dorfbrunnen wurden sechs neue Hexen aufgenommen. Bis dies so weit war, mussten die Anwärter einen Zuckerwasserguss über sich ergehen lassen, ein fürchterliches Getränk trinken und Rollmöpse, Heuschrecken und Götterspeise verschlingen. Zurück in der Halle wartete die Uraufführung des neuen Hexentanzes, den die Choreografen Chiara Seckinger und Uli Beil einstudiert haben. (log)