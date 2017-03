Villingen-Schwenningen Schnäppchen für die Familie beim Kleider- und Spielzeugbasar in Buchenberg

Kindergarten Regenbogen Buchenberg freut sich über große Resonanz beim Kleider- und Spielzeugbasar

Beim traditionellen Kleider- und Spielzeugbasar in Buchenberg begeisterten viele Dinge rund ums Thema Baby und Kind die zahlreichen Besucher. Kleidung für Frühjahr und Sommer sowie Spielzeug und Dekorationsartikel für das Kinderzimmer wechselten den Besitzer. Der Kindergarten Buchenberg als Organisator freute sich über 24 gebuchte Stände und die große Resonanz.

Die Schwestern Sarah (11) und Lea Ohnmacht (17) waren unter den jüngsten Anbieterinnen. "Wir sind eigentlich jedes Jahr hier", berichteten die beiden. Im Gegensatz zu anderen Märkten schätzen sie die Möglichkeit, persönlich verkaufen zu können und die Ware nicht in Kommission abzugeben. "Wir finden es gut, dass man nicht anonym ist. Jeder sieht, von wem er die Ware kauft und mit uns kann man auch noch handeln", so die Schwestern.

Der Kleidermarkt in Buchenberg ist für seine entspannte und familiäre Atmosphäre bekannt. Daniela Rapp (34) vom Elternbeirat des Kindergartens hatte gemeinsam mit den anderen Müttern an der Kuchentheke alle Hände voll zu tun. Über die Besucheranzahl zeigte sie sich erfreut. "Der Frühjahrsbasar wird erfahrungsgemäß immer etwas stärker angenommen als der Herbst-Winterbasar", so die zweifache Mutter. Wer vom Einkaufen müde und hungrig geworden war, konnte sich in der gemütlichen Sitzecke bei Kaffee und Kuchen stärken. Auch der gute Zweck kam an diesem Tag nicht zu kurz: Kleiderspenden wurden der Flüchtlingshilfe Königsfeld zugeführt.