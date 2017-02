Königsfeld Schmotzige Dunschtig: Narren erobern Königsfeld

Die Narren übernehmen die Macht im Rathaus. Der Kinderumzug in Neuhausen findet bei bestem Wetter statt. und der Narrenbaum in Burgberg muss vorher gekürzt werden.

Seit gestern ist die Gemeinde Königsfeld mitsamt aller Ortsteile wieder vollends in Narrenhand. Überall sieht man kostümierte Bürger und Schüler, sei es im Häs oder in anderen fantasievollen Kostümen. Alle Kneipen und Fasnetstüble haben für die große Narretei geöffnet. Die Narrenzünfte selbst haben einen vollen Terminkalender. In Königsfeld und auch in Burgberg und Neuhausen befreien sie beispielsweise schon am Vormittag die zahlreichen Schülerinnen und Schüler aus den Lehrerhänden. Die Narrenzunft in Neuhausen hat den Kindergartenkindern und Schülern traditionell Brezel mitgebracht, die sie in der Turnhalle verteilen. Die Kinder danken es ihnen mit verschiedenen Aufführungen.