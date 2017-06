Königsfeld Sanierung der Gemeindehalle Weiler fast 100 000 Euro teurer

Eine nicht vorgesehene Dachreparatur erhöht die Kosten und Handwerker geben nur zögernd ihre Angebote ab.

Königsfeld – Ausgerechnet beim Endspurt der Sanierung der Gemeindehalle Weiler verhageln die Ausschreibungsergebnisse die bislang gute Bilanz. Der Ausschuss für Umwelt, Technik, Wirtschaft und Verkehr (AUTWV) vergab in seiner Sitzung am Mittwoch sechs weitere Gewerke zur Sicherung des Baufortschritts in Höhe von insgesamt 136 000 Euro. Damit steigen die Ausgaben der bisherigen Sanierung und Erweiterung der Mehrzweckhalle auf 2,14 Millionen Euro. Gegenüber der Kostenberechnung ergeben sich überplanmäßige Ausgaben von 98 400 Euro, die in einem Nachtragshaushalt 2017 bereitgestellt werden sollen. Dies empfahl das Ratsgremium dem Gemeinderat einstimmig.

Wie Bürgermeister Fritz Link relativierte, habe allein die im Bauvorhaben nicht vorgesehene Reparatur des Hallendaches rund 91 000 Euro gekostet. Sie sei aber dringend erforderlich gewesen, weil Wasser eingedrungen sei. So gesehen betrage die Überschreitung der Baukosten gerade mal 7400 Euro, das stelle ein gutes Ergebnis dar. Sanieren im Bestand berge immer Überraschungen, bekräftigte der Bürgermeister.

Nach Auskunft von Ortsbaumeister Jürg Scheithauer hatte die Verwaltung Probleme, für alle Gewerke Angebote zu bekommen und manchmal nur auf mehrfache Anfrage. Die geringe Teilnahme am Bieterwettbewerb sowie die teilweise hohen Ausschreibungsergebnisse spiegle die derzeit gute Auftragslage im Handwerk wider. Selbst günstige Angebote bei den Schreinerarbeiten, Außenanlagen und Estricharbeiten lägen deutlich über dem Kostenansatz und könnten auch nicht durch das gute Ergebnis bei den Malerarbeiten ausgeglichen werden.

Im Vergleich zur Kostenschätzung des Ingenieurbüros ergeben sich in der Summe dieser sechs Gewerke überplanmäßige Ausgaben von circa 30 700 Euro. Es seien auch die Baunebenkosten aktualisiert worden und lägen derzeit um rund 35 000 Euro über dem Planansatz. Allein die Kosten für die Förderberatung und die Veröffentlichungen erforderten einen Betrag von 8600 Euro, errechnete der Ortsbaumeister. Im Bereich der Küchenausgabe sei anstelle von Rollläden eine mobile Trennwand ausgeschrieben worden. Das habe den Vorteil, dass der gesamte rückwärtige Bereich der Halle zum Küchentrakt hin geöffnet oder geschlossen werden könne. Diese Lösung sei aufgrund der unterschiedlichen Nutzungsanforderungen gewählt worden.

Ursprünglich sei auch geplant gewesen, den PVC-Bodenbelag auf der Galerieebene zu belassen. Da jedoch nach dem Rückbau der Lüftungskanäle ein 40 Zentimeter breiter Bodenstreifen ohne Belag vorhanden und eine Ergänzung nicht mehr möglich sei, habe man sich für einen neuen Belag entschieden, schilderte Scheithauer. Im Vorfeld der Sitzung erläuterte Architekt Roland Nägele dem Ratsgremium den aktuellen Sanierungstand der Gemeindehalle vor Ort und legte mit ihm die Auswahl der Bodenbeläge und Vorhänge fest. Seiner Argumentation, dass nicht die Beläge, sondern die Besucher Farbe in die Halle bringen müssten, folgte der Ausschuss. Mit zwei Enthaltungen entschieden sich die Räte mehrheitlich für 40 mal 80 Zentimeter große Fliesen in anthrazitgrau für Foyer, Treppe und Eingangsbereich, hellgrauen Linoleum-Naturbelag im Hallensaal und für dunkelblaue Bühnen- und Hintergrundvorhänge. Die Sanierung und Erweiterung der Gemeindehalle komme nicht nur dem Ortsteil Weiler zugute, sondern der Gesamtgemeinde, bekräftigten einzelne Mitglieder des Technik-Ausschusses am Rande.

Aufträge vergeben

Der Ausschuss für Umwelt, Technik, Wirtschaft und Verkehr vergab in seiner Sitzung am Mittwoch folgende sechs Gewerke an den jeweils günstigen Bieter, Schreinerarbeiten: Firma Schwarzwälder, Königsfeld-Burgberg, 43 922 Euro. Malerarbeiten: Firma Hönig, Villingendorf, 16 968 Euro. Außenanlagen: Firma Werner, Haigerloch, 39 451 Euro. Mobile Trennwand: Firma Dorma-Hüppe, Überlingen, 9688 Euro. Estricharbeiten: Firma Armbruster und Dilger, Schramberg-Sulgen, 9289 Euro. Bodenbelagsarbeiten: Firma Link, Niedereschach-Fischbach, 16 692 Euro. Die Gesamtvergabesumme beträgt 136 010 Euro. (log)