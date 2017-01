Königsfeld Saniertes Parkcafé: Neues Zeitalter der Café-Kultur

Das Park-Café im Königsfelder Kurpark wurde saniert. Die Pächterin und der Ortsbaumeister sprechen über die Umbaumaßnahme. Insgesamt wurden rund 220 000 in die Erneuerung investiert.

Der kurörtliche Charakter ist ein wesentlicher Teil Königsfelds. Großen Anteil daran hat das Parkcafé, das für Einheimische wie Touristen gleichermaßen ein Anziehungspunkt ist. Das Café, das seit rund 13 Jahren von Carola Stern betrieben wird, wurde jüngst aufwendig saniert. In einem Gespräch erzählen die Pächterin und Ortsbaumeister Jürg Scheithauer, was genau bei der Sanierung gemacht wurde und was es kostete.

Das Parkcafé sei, als Gebäudekomplex mit dem Haus des Gastes, so etwas wie die Visitenkarte der Gemeinde, sagt Jürg Scheithauer. Es sei die Veranstaltungs- und Tagungsstätte schlechthin. Insgesamt investierten Pächterin und Gemeinde nun rund 220 000 Euro in die Sanierung und eine neue Inneneinrichtung. "Das Café war den Anforderungen nicht mehr gewachsen", sagt Pächterin Carola Stern. Es sei über die Jahre stetig gewachsen, etwa auf das Dreifache, wodurch sich auch die funktionalen Anforderungen geändert haben. Teil der Erneuerung waren unter anderem Elektro- und Sanitärinstallationen, Trockenbau, Boden und Decke und neues Mobiliar.

"Ich habe mir viele Cafés in der Region angeschaut", sagt Carola Stern, die den Anteil von 120 000 Euro investiert hat. Rund drei bis vier Jahre habe sie bereits über die Sanierung nachgedacht. Nun ist alles perfekt aufeinander abgestimmt. Der Ständer für die Speisekarte auf dem Tisch passt farblich zur Deckenfarbe, die Sofas und Stühle sind ebenfalls abgestimmt. "Es ist wie ein Wohnzimmer für mich", sagt die Pächterin.

Froh sei sie darüber, dass das neue Café auch bei den treuen Stammgästen ankommt. Viele hätten sich an die alte Einrichtung gewöhnt, hatten teils sogar einen eigenen Stammplatz. Doch der Sprung in die Neuzeit ist auch in dieser Sache geglückt. "Es gab durchweg nur positive Resonanz."

Jüngst besichtigte auch der Gemeinderat, wie das Café nun aussieht. Bürgermeister Fritz Link zeigte sich dabei äußerst zufrieden: "Es ist ein neues Zeitalter der Café-Kultur." Besonders gefielen dem Verwaltungschef die künstlerischen Elemente der Einrichtung.