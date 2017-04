Königsfeld SV Buchenberg will sich verbessern

Bei der Hauptversammlung des SV Buchenberg wurden viele Themen angesprochen. Unter anderem auch, dass sich die Vorsitzende mitunter mehr Engagement bei den Veranstaltungen wünscht und der sportliche Leiter die Zahl der Spieler, die zum Training erscheint, noch für ausbaufähig hält.

"Hier im schönen Schwarzwald da gibt es einen Verein, der nennt sich SV Buchenberg, das prägt sich jedem ein". Mit diesen Liedzeilen eröffneten die rund 60 anwesenden Mitglieder des SV Buchenberg ihre Hauptversammlung im Haus des Bürgers. Seit rund zehn Jahren ist es zur Tradition geworden, dass die Versammlungen mit diesem vom ehemaligen Vorstand, Hansjörg Thomas, komponierten Vereinsliedes eröffnet werden.

Die Leitung der Sitzung übernahm Finanzvorständin Simone Klausmann. Um die Stimmung im Verein, Verbesserungsvorschläge, sowie Wünsche eines jeden Mitgliedes abfragen zu können, lagen auf den Tischen Fragebögen zur "Weiterentwicklung des FC Buchenberg" aus. DerLeiter des Bereichs Sport, Armin Obergfell, bat die Mitglieder um ihre offene und ehrliche Meinung. Neben gewünschten Zukunftsprojekten, konnten sie sich auch zu den bestehenden oder gewünschten Sportgruppen äußern.

Simone Klausmann konnte in ihrem Jahresrückblick auf eine sehr aktive Saison zurückblicken. Aktivitäten wie zum Beispiel das Herbstfest oder die Teilnahme mit eigenem Verkaufsstand am Königsfelder Weihnachtsmarkt, sowie die Bewirtung am Fasnachtsumzug der Rotwald Deifel standen im vergangenen Jahr auf der Agenda. Wünschenswert sei jedoch, so Klausmann, dass sich die aktiven Spieler der ersten Mannschaft auch bei diesen Veranstaltungen aktiver einbringen dürften.

Technikvorstand, Daniel Reute, erinnerte in seinem Bericht an die Rollrasenverlegung, die Schrottsammlung, bei der rund 14 Tonnen Schrott zusammen kamen, sowie den Bau des vereinseigenen Verkaufsstandes. In der kommenden Saison sollen ein neuer Ballfangzaun und ein neues Festzelt angeschafft werden.

Der Leiter Spielbetrieb Fußball, Eugen Amann, konnte für die erste Saison als Spielgemeinschaft Buchenberg/Neuhausen erfolgreiche Tabellenplätze der ersten und zweiten Mannschaft verkünden. Lediglich beim Trainingsbesuch könne man noch nachbessern. Sicherlich wäre noch mehr drin gewesen, jedoch hänge der Erfolg der Mannschaft eben immer auch von der Einstellung der Spieler ab. In der letzten Saison sei noch Verletzungspech hinzugekommen. Dass der SV Buchenberg noch viel mehr ist, als nur Fußball, das zeigten die Berichte der Sportgruppenleiter Damengymnastik, Kinderturnen und Freizeitsport. Ortsvorsteher Hase lobte in seinem Grußwort außerdem das intakte Vereinsleben des SV Buchenberg.

Bei den Neuwahlen konnten bis auf den Vorstand Sport, alle Positionen wieder besetzt werden. Zum neuen Vostand Wirtschaftsbetrieb und Organisation wurde Werner Fichter gewählt. Sven Wilde tauschte mit Simone Klausmann das Amt des Finanzvorstandes. Klausmann übernahm das Amt der Kassiererin. Sonja Seyfried wurde in ihrem Amt als Schriftführerin bestätigt. Als Beisitzer wurden Felix Jäger und Dominik Hilser gewählt. Der bisherige Jugendleiter Martin Hils wurde auf eigenen Wunsch von Manuel Hieske und Philip Jäckle abgelöst. Hils war seit 26 Jahren aktiv im Vorstand tätig und seit fast 40 Jahren aktiver Fußballer. Er bleibt dem Verein weiterhin in sportlicher und beratender Hinsicht erhalten.

Veranstaltungen

Folgende Veranstaltungen stehen in den kommenden Monaten an: Am 1. Mai findet die Maiwanderung statt, am 30. Juni ein Ausflug an die Mosel, am 16. Juli folgt der Vereinsausflug zum Campus Galli (es hat noch freie Plätze). Am 5. und 6. August wird um den Gemeindepokal in Königsfeld gespielt, am 19. und 20. August findet das Sommerfest, statt. Am 4. November das Herbstfest und am 16. Dezember der Weihnachtsmarkt in Königsfeld.