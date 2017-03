Königsfeld Rotes Kreuz in Königsfeld eine schlagkräftige Truppe

Ortsverein leistet eine wichtige Arbeit im Ort und bekommt dafür viel Lob. der Kauf des neuen Einsatzfahrzeugs sorgt allerdings für ein weiteres Verlustjahr.

Königsfeld – Im Geschäftsjahr 2016 leistete der DRK-Ortsverein Königsfeld 6151 Stunden ehrenamtliche Arbeit. Nach den Berichten der Bereitschaft, der Arbeitskreise und des Jugendrotkreuzes in der Hauptversammlung im Schulungsraum resümierte Vorsitzender Norbert Maurer zufrieden: "Von diesen Zahlen bin ich tief beeindruckt. Wir dürfen behaupten, eine schlagkräftige Truppe zu sein und dass sich die Bevölkerung auf uns verlassen kann. Vor allem bei den 'Helfern vor Ort' haben wir ein Angebot, das nicht jeder Ortsverein so bieten kann."

Bürgermeister Fritz Link bezeichnete den Ortsverein als unverzichtbaren Bestandteil des Rettungsdienstes. Das DRK sei nicht nur im Ernstfall für die Einwohner da. Beeindruckt sei er von der Leistung der Helfer vor Ort. Das sei aktive Hilfe in den ersten Stunden eines Unfalls. Wichtig sei auch die Investition in die Jugend. Weil für eine gute Arbeit auch eine vernünftige Ausstattung gehöre, bezuschusse die Gemeinde gerne die Beschaffung eines neuen Mannschaftstransportwagens (MTW) mit zehn Prozent. Er sei dankbar, immer auf den Ortsverein zählen zu können.

Die 46 000 Euro teure Investition in einen MTW sorgte zum vierten Mal in Folge für einen finanziellen Jahresverlust. Wie Schatzmeister Manfred Obergfell den Versammelten übermittelte, dränge der Kreisverband darauf, mal wieder schwarze Zahlen zu schreiben. Dies sieht der einstimmig verabschiedete Haushaltsplan 2017 noch nicht vor. Trotz Investitionen von nur 4230 Euro weist er einen Verlust in Höhe von 11 300 Euro aus. Dieser Fehlbetrag soll durch höhere Einnahmen gedrückt werden. Große Hoffnung setzt Obergfell auf den "Tag der offenen Tür" am Sonntag, 21. Mai, bei dem sich der Ortsverein der Öffentlichkeit vorstellt.

Bei den Neuwahlen übergab Ortsvereinsarzt Ernst Arthur Jancke seinen Posten nach 39-jähriger Amtszeit an den 30-jährigen Internisten Hermann Pfeiffer. Jancke bleibt dem Ortsverein als Beisitzer erhalten. Schriftführerin Bettina Niefanger wurde auf Wunsch nur für ein Jahr gewählt, um einen Nachfolger einarbeiten zu können. Für weitere vier Jahre wurden der zweite Vorsitzende Bernd Möller sowie die Kassenprüfer Bernd Pfeffinger und Roland Schleich bestätigt. Als Delegierte sollen Norbert Maurer, Manfred Obergfell, Bernd Pfeffinger und Irmgard Klee den Ortsverein bei der Kreisverbandsversammlung vertreten.

Kreisverbandsvorsitzender Jürgen Roth für 30 Jahre ehrenamtlichen Dienst Simone Storz und Bettina Niefanger. Seit 35 Jahren ist Gunnar Prennig dabei und auf 40 Jahre bringt es Michael Niefanger. Vor 55 Jahren ist Ernst Artur Jancke in den Ortsverein eingetreten und Egon Baumann wurde für 60-jährige Treue mit der Auszeichnungsspange gewürdigt.

Viele Stunden aktiv

Der Arbeitskreis Helfer vor Ort des DRK-Ortsvereins Königsfeld leistete im vergangenen Jahr bei 111 Einsätzen 3312 Stunden ehrenamtlich. Die Bereitschaft mit 28 Mitgliedern kam auf 2713 Stunden.