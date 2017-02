Konstanz Polizei erwischt Fahrraddieb auf frischer Tat

Der Dieb gab sich geständig, hatte dann aber noch ein Smartphone in der Tasche, welches ihm nicht gehört.

Ein 47-jähriger Mann ist beim Versuch ein Fahrrad zu stehlen von der Polizei entdeckt und kontrolliert worden. Er soll sich laut Bericht der Polizei gegen 1.30 Uhr in der Bodanstraße an einem Fahrrad zu schaffen gemacht haben. Gegenüber den Beamten soll er den Diebstahlsversuch eingeräumt und sein Verhalten bereut haben. In seinem Besitz sollen die Beamten ebenfalls ein ihm nicht gehörendes Smartphone aufgefunden haben. Der Mann gab dazu an, das Smartphone am Abend beim Bahnhof gefunden und bereits Kontakt mit dem Besitzer aufgenommen zu haben. Entsprechende Überprüfungen werden durchgeführt.