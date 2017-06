Königsfeld Plätze im Jugendbeirat bleiben unbesetzt

Nur zwölf Jugendliche sitzen im neuen Königsfelder Gremium, allerdings sind sie in verschiedenen Projektgruppen sehr engagiert.

Königsfeld – Ein paar leere Stühle standen in der ersten Sitzung des Jugendbeirats im Königsfelder Rathaus. Aufgrund von mangelndem Engagement blieben viele Plätze unbesetzt, jedoch beteiligen sich viele Jugendliche in den Projektgruppen des Beirates.

In den diesjährigen Wahlen konnte die Jugendbeteiligung einen Erfolg erzielen. Im Vergleich zur vergangenen Wahl, bei der die Wahlbeteiligung bei 8,5 Prozent lag, erreichte die diesjährige dank des Online-Wahlverfahrens 22 Prozent. "Es könnten natürlich auch gerne mehr sein", sagte Bürgermeister Fritz Link. Als relativ schwierig erwies sich die Suche nach Kandidaten für den Jugendbeirat. Zwölf Plätze wurden im Beirat belegt, der Rest blieb unbesetzt. Dabei hatte die Gemeinde noch kräftig die Werbetrommel bei Vereinen und Ortsvorstehern gerührt. Zuvor wurde die Amtszeit von fünf Jahren auf zweieinhalb Jahre gekürzt, damit gerade Schüler, die in naher Zukunft eine Ausbildung oder ein Studium beginnen, sich einbringen können.

"Viele Jugendliche sind in Ganztagsschulen und freizeitliche Aktivitäten eingebunden", sagte Link. "Darüber Aufgaben anzunehmen, gestaltet sich als schwierig." Es sei aber generell eine gesellschaftliche Entwicklung, dass immer weniger sich ehrenamtlich in einem Gremium engagieren. Auch Jugendbeiratsmitglied Nico Schwarzwälder bedauerte das mangelnde Interesse der Jugendlichen. Er ist bereits zum zweiten Mal im Amt. "Es ist schade. Wir machen das ja für uns selbst, da sollte man sich schon engagieren. Würden wir nichts machen, wäre gar nichts", sagte er. Nichtsdestotrotz ist für jeden Ortsteil mindestens ein Vertreter im Beirat.

Außerdem sei die Beteiligung in den Projektgruppen, die beispielsweise für die Downhill-Strecke oder den Jugendtreff verantwortlich sind, recht gut. "Die Bereitschaft, in den Projektgruppen mitzumachen ist da", sagte der Bürgermeister. Es gebe mehr Jugendliche, die sich kreativ in den einzelnen Gruppen einbringen. "Ich rufe auch gerne dazu auf, sich einfach projektbezogen mit einzubringen." Bei diesen ist nämlich eine Menge los. In der Sitzung wurden die neuen Mitglieder in die bisherigen Projekte, die der Jugendbeirat auf die Beine gestellt hat, eingewiesen.

Für den Vital-Parcours des Natursportparks wurden 35 000 Euro von der Gemeinde und 52 000 Euro vom Naturpark Schwarzwald bereitgestellt. "Der Parcours ist ein gutes Mehr-Generationen-Angebot", sagte der Jugendreferent Johannes Menton. Der Bewegungsparcours soll im Herbst gebaut werden. Für die Downhillstrecke beim Steinbruch liege bereits ein Entwurf für einen Erstattungsvertrag vor.

"Da wir den Vital-Parcours dieses Jahr bekommen, hoffen wir auf die Downhillstrecke im nächsten Jahr", sagte Menton. Gedulden müssen sich die Jugendlichen noch bei der Entstehung des Jugendtreffs, der im alten Vereinsheim des FC Königsfeld verwirklicht werden soll. "Der Verein zieht womöglich erst im Herbst in sein neues Vereinsheim um." Dazu gibt Luis Matheusser, ehemaliges Mitglied des Jugendbeirates, den Jugendbeiräten einen guten Rat mit: "Denkt nicht zu hektisch, ein Projekt kann sich mal verzögern. Also nicht enttäuscht sein, wenn es nicht so schnell geht."

Der Jugendbeirat

Die Mitglieder des Jugendbeirates in Königsfeld sind zwischen 14 und 20 Jahre alt. In diesem Jahr wurden die Mitglieder erstmals in einem Online-Wahlverfahren gewählt. Zwei bis drei Mal jährlich treffen sich die Beiräte und diskutieren über jugendrelevante Themen der Gemeinde. Die neuen Jugendbeiratsmitglieder sind Lena Pfaff, Anna Ettwein, Andreas Zimmermann, Jonas Reiner, Yannick Motzer, Maren Wursthorn, Jannis Vollprecht, Maximilian Hummel, Marvin Staiger, Tim Berger, Lilly Buchholz und Nico Schwarzwälder.