Königsfeld Physiotherapie: Curavital stellt sich nach dem Neustart vor

Mediclin engagiert sich bei Königsfelder Physiotherapie-Einrichtung. Präsentation des ambulanten Pflegedienstes

Die Mediclin Therapie GmbH mit Sitz in Offenburg wird ab Samstag, 1. Juli, den Verwaltungsbereich der Curavital übernehmen und damit für Stabilität sorgen. Für viele Nutzer wäre es ein herber Schlag gewesen, wenn mit der beruflichen Neuorientierung des bisherigen Pächters Michael Gramlich die Königsfelder Einrichtung für Krankengymnastik, Curavital, gegenüber dem Rathaus zur Jahresmitte hin nicht fortgeführt worden wäre. Dies wird jetzt nicht geschehen.

Als Betreiber der Albert-Schweitzer/Baar-Klinik sowie der Seniorenresidenz Hermann Schall-Haus ist die Mediclin-Gruppe einer der größten Arbeitgeber Königsfelds und in der Kurstadt ein bekannter Anbieter von Gesundheits- und Pflegeleistungen.

Mit dem Einstieg ist bei Curavital die Kontinuität der bewährten Angebote gesichert. Das breite Spektrum an physiotherapeutischen Leistungen, Kneipp-Anwendungen, Entspannungsmaßnahmen sowie sportlichen Übungen und Gymnastik wird erhalten bleiben. Das derzeitige Personal von zwölf Mitarbeitern wird sogar noch etwas aufgestockt. Mit der in Neuhausen wohnenden Physiotherapeutin Silvia Lai rückt in der Einrichtung eine dort seit drei Jahren agierende Fachkraft in die Leitung nach.

Einen Tag nach dem fliegenden Wechsel beteiligt sich Curavital am 2. Juli am verkaufsoffenen Sonntag mit einem Tag der offenen Türe. Vorstellen wird sich in der Rathausstraße 9 auch der ambulante Pflegedienst der Mediclin. Dessen kaufmännische Leiterin Alla Kärcher, gleichzeitig Leiterin der Seniorenresidenz Hermann-Schall-Haus, wie auch die pflegerische Leiterin des ambulanten Pflegedienstes Gerda Schuster, sehen einen großen Bedarf an ambulanten Hilfen in der Region.

Informiert wird am Sonntag über Grund- und Behandlungspflege, hauswirtschaftliche Versorgung, die Betreuungsangebote oder die Verhinderungspflege. Erläutert werden auch die komplizierten gesetzlichen Rahmenbestimmungen. „Im Bedarfsfall ist man ohne Beratung oft sehr schnell überfordert“, sagt Alla Kärcher.