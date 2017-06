Königsfeld Pfingstmontag ist großer Wandertag

Schöne Touren locken auf den Höfe- und Mühlenwanderwegen. Das Angebot ist auch für Familien mit Kinderwagen geeignet.

Königsfeld (kst) Am kommenden Pfingstmontag, 5. Juni, wird in Königsfeld wieder gewandert. Dann findet der traditionelle Wandertag auf den romantischen Höfen- und Mühlenwanderwegen statt. Ein Grund, sich in der schönen Umgebung von Königsfeld einmal umzuschauen und sich auf die Spuren der vielen historischen Höfe und Mühlen zu begeben.

Für eine Stärkung ist unterwegs bestens gesorgt. Gasthäuser, Wanderstuben, Bauernhöfe und Mühlen laden an den Wegen nicht nur zu musikalischer Unterhaltung, sondern auch zu hausgemachten Spezialitäten, deftigem Vesper, leckerem Kuchen und anderen kulinarischen Köstlichkeiten ein. Unter anderem sind in Buchenberg das Restaurant "Café Rapp" dabei, das Gasthaus "Krone", das Gasthaus "Schappelstube", der Jungbauernhof, die "Waldau Schänke" und der Konradihof. In Burgberg sind das Gasthaus "Kranz", die Getreidemühle Götz, die Sägmühle, der Schmiedshof und die Untere Mühle geöffnet. Auf historische Spurensuche begibt man sich bei den zahlreichen Besichtigungsmöglichkeiten in den Höfen und Mühlen oder beispielsweise im Dorfmuseum Buchenberg mit der Sonderausstellung "Mühlen in Buchenberg". Insgesamt ist der Wandertag ein attraktives Angebot auch für Familien, zumal alle Wege mit dem Kinderwagen abgefahren werden können.

Wer keine Lust hat, auf eigene Faust die gut ausgeschilderten Wege zu bewandern, hat die Möglichkeit, an vier geführten Wanderungen teilzunehmen. Zwei Routen starten um 11.30 Uhr beim Eichhörnchen-Wegweiser am Doniswald, Rathausstraße 2, Königsfeld. Hier gibt es auch Parkmöglichkeiten. Diese beiden Wanderungen werden in Kooperation mit dem örtlichen Schwarzwaldverein angeboten. Die beiden anderen geführten Wanderungen werden vom Geschichtsverein Buchenberg angeboten und starten um 13 Uhr beziehungsweise 13.30 Uhr am Rathaus in Buchenberg. Parkmöglichkeiten gibt es beim Haus der Bürger.

Einen ausführlichen Flyer über den großen Wandertag mit seinen vielen Angeboten gibt es bei der Tourist-Info Königsfeld oder unter www.koenigsfeld.de.