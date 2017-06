Königsfeld Petition verhindert Baustart: Zinzendorfplatz-Umgestaltung frühestens 2018

Eine Petition bremst das Vorhaben aus. Die Verwaltung hat die Ausschreibung für die Vergabe der Arbeiten gestoppt. Im vergangenen Jahr sorgte der Zinzendorfplatz für hitzige Diskussionen.

Mit der Umgestaltung des Zinzendorfplatzes wird es in diesem Jahr wohl nichts mehr werden. Bürgermeister Fritz Link rechnet mit einer Verzögerung des Baubeginns von mindestens einem halb Jahr. In der Sitzung des Ausschusses für Umwelt, Technik, Wirtschaft und Verkehr informierte der Bürgermeister über eine von der Initiativgruppe "Variante drei" beim Petitionsausschuss des Landtags im Mai eingereichte Petition.

Im Wesentlichen gehe es um die Fällung der Lindenbäume und dass der Bürgerbeteiligungsprozess bei der Entscheidung des Gemeinderats nicht berücksichtigt worden sei. Auch werfe die Initiative der Verwaltung vor, nicht sparsam mit den Steuergeldern von Bürger umzugehen und die Herrnhuter Brüdergemeine unter Druck gesetzt zu haben, gab Link Inhalte der Petition preis. Die Verwaltung habe für ihre Erklärung eine Fristverlängerung beantragt, diese sei aber nicht genehmigt worden. Nur durch Überstunden und Wochenendarbeit sei es gelungen, ein 27-seitiges Schriftstück zu fertigen und beim Regierungspräsidium Freiburg einzureichen.

Natürlich habe in einer Demokratie Jeder das Recht, so der Bürgermeister, eine Petition einzureichen. Allerdings sollten auch die Inhalte stimmen, beklagte sich Fritz Link. Die Gemeinde habe mit mehreren Gutachten ihre Pflicht erfüllt und sehe keinen rechtlichen Gesichtspunkt, wo die Petition greifen könne. Es sei nun leider so, dass die am 3. Mai vom Gemeinderat beschlossene Ausschreibung vorerst nicht umgesetzt werde, da man nicht wisse, wie lange das Verfahren dauere. Es mache keinen Sinn, auszuschreiben, wenn die Zuschlagsfrist nicht eingehalten werden könne.

Die Verwaltung beschreite den sicheren Weg und warte ab. Der Petitionsausschuss des Landtags werde am 17. Juli vorberaten. Eventuell noch vor der Sommerpause könnte der Gemeinde das Ergebnis vorliegen. Aus naturschutzrechtlichen Gründen könne im Herbst kein Baubeginn erfolgen, sondern erst im Frühjahr 2018.

Der Zeitverlust sei ärgerlich, habe aber auch eine gute Seite. Da erfahrungsgemäß die Baufirmen im Sommer stark ausgelastet seien, bestehe vor dem Winter die Chance eines günstigeren Ausschreibungsergebnisses, wog der Rathauschef ab. Die Befürchtung von Stefan Giesel, ob mit der späteren Ausschreibung die Kostenschätzung über den Haufen geworfen werde, hatte Link nicht. "Da sehe ich keine Gefahr, die ist stabil errechnet worden".