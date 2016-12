Königsfeld Parkcafe Stern erstrahlt in neuem Glanz

Parkcafe Stern erstrahlt in neuem Glanz

Nach einem intensiven Umbau hat das Café im Königsfelder Kurpark wieder geöffnet

Rund sechs Wochen hat es gedauert. Nun erstrahlt das Café im Kurpark in einem neuen Glanz und wirkt einladender den je. Davon konnten sich auch die Mitglieder des Gemeinderats überzeugen, die sich vor Ort ein Bild gemacht und Pächterin Carola Stern zu einer gelungenen Modernisierung gratuliert haben.

Ortsbaumeister Jürg Scheithauer berichtete bei dem Besuch vom Umbau. Zunächst seien Rückbauarbeiten nötig gewesen. Dann ging es an die Installationsarbeiten. So wurde beispielsweise die Toilettenanlage modernisiert. Eine neue Beleuchtung gebe dem Raum ein ansprechende Ambiente und dämpfende Akustikelemente sorgen für einen angenehmen Geräuschpegel. "Ich hoffe, dass es deutlich besser wird", kommentierte der Ortsbaumeister. Insgesamt lag die Vergabesumme für die Arbeiten bei 160 000 Euro.

Aber auch Pächterin Carola Stern habe sich in die Gestaltung und Finanzierung des neuen Parkcafés eingebracht. So sei auf ihren Wunsch und auf ihre Kosten ein neuer Boden auf den bestehenden Marmorboden verlegt worden, eine Maßnahme, die aus Sicht des Gemeinderats zum neuen Gesamtbild des Cafés passt.

Diese Investition hat sich aus Sicht des Gemeinderats gelohnt. "Es ist ein neues Zeitalter der Café-Kultur", sagte Bürgermeister Fritz Link. "In der Gestaltung hat das Café unheimlich gewonnen." Besonder positiv hob er die künstlerischen Elemente hervor. So sind zum Beispiel auf großen Bildern junge Frauen unterschiedlicher Ethnien in traditioneller Schwarzwaldmode zu sehen.

Ein anderes Bild zeigt einen Teil des Gemeindewalds, ein Foto, dass Carola Stern selbst geschossen hat. "Man hat viel Wert auf das Detail gelegt", sagte Bürgermeister Link. Es sei bemerkenswert, wie das Café auf der einen Seite Regionalität mit Modernität auf der anderen Seite verbinde.

Auch die übrigen Mitglieder des Gemeinderats zeigten sich von dem neuen, einladenden Ambiente des Park Cafés überzeugt und machten es sich auf den zahlreichen Sitzgelegenheiten bequem. Besonders die große Fensterfront wirke auf Spaziergänger einladend und man zeigte sich davon überzeugt, dass auch jüngere Königsfelder die neue Umgebung ansprechend finden werden.

So konnten die Gemeindevertreter Bürgermeister Fritz Link nur zustimmen, als dieser voller Überzeugung und Anerkennung urteilte: "Das neue Parkcafé ist ein gelungenes Werk." Er wünschte Pächterin Carola Stern viele erfolgreiche Jahre.