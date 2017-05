Königsfeld Neuhausener Grundschüler auf den Spuren großer Künstler

Spannende Projekttage in der Grundschule Neuhausen. Forst-Azubis überraschen Schüler mit Hockern.

In der Grundschule Neuhausen erweisen sich die Kleinen als große Künstler. An drei aufregenden Projekttagen lernten die Kinder viel Wissenswertes über namhafte Künstler. Zudem stellten sie nach deren Vorbildern eigene Kunstwerke her.

Das Schulteam präsentierte den Schülern verschiedene Angebote zum Thema Künstler. So befassten sich insgesamt sechs Gruppen mit vier verschiedenen Themengebieten. Auf dem Programm standen Keith Haring, Vincent van Gogh, René Magritte und Wassily Kandinsky.

Während vier Gruppen in der Grundschule werkelten, zogen die anderen beiden Gruppen zur Hahnenhütte, dem Waldforscherhaus im Neuhauser Wald. Die Schüler, Alexandra Roth vom Schulleitungsteam sowie Nina Matt, die als Lehrerin in Elternzeit das Projekt begleitete, hatten dort die Aufgabe, zurecht geschnittene Baumstammstücke im Stil von Wassily Kandinsky zu bemalen, um diese dann als Sitzhocker zu benutzen.

Die zurechtgeschnittenen Baumstammstücke sollten die Auszubildenden vom forsttechnischen Stützpunkt Buchenberg unter der Leitung von Jürgen Lehmann liefern. Doch die Schüler sowie die beiden Lehrerinnen kamen bei der Ankunft aus dem Staunen nicht mehr heraus. Aus den angefragten Baumstämmen waren hübsche kleine Hocker mit Lehne geworden. „Herr Lehmann hat uns mit seinen Azubis 24 perfekte Stühlchen mit tollen Schnitzereien gezaubert“, zeigte sich Alexandra Roth begeistert. Die Stühle an sich seien schon richtige Kunstwerke gewesen, sie hätten sich kaum getraut, sie zu bemalen.

Forstwirtschaftsmeister Jürgen Lehmann hatte in der Tat mit seinen Auszubildenden Markus Staiger, Christof Herzig und Alana Kollmar geschickte Künstlerhände bewiesen. Aus einem Stück wurden die Hocker mit Lehne herausgearbeitet. Zudem ließen es sich die Auszubildenden nicht nehmen, verschiedene Ornamente und Muster in die Lehnen zu schnitzen. „Wir haben trockenes Kiefernholz mit der Motorsäge bearbeitet. Jeder Stuhl wurde ganz individuell gestaltet“, berichtete Jürgen Lehmann.

Doch noch eine weitere Überraschung erwartete die Grundschüler. Jürgen Lehmann hatte mit Hilfe seiner Auszubildenden ein großes Holztor für die Schüler und natürlich auch für weitere fußballbegeisterte Waldbesucher errichtet. Mit dem gespendeten Fußball durch die Grundschule dürften daher in Zukunft spannende Fußballspiele im Wald auf dem Programm stehen.

Jetzt konnten die Schüler dann auch endlich selbst ans Werk gehen. Mit Drahtbürsten, Feilen und Schleifpapier wurden die Hocker zuerst noch einmal kräftig nachbearbeitet. Danach konnten die Kinder jeden einzelnen Stuhl individuell mit viel Farbe nach der Art von Wassily Kandinsky bemalen. Das Ergebnis war schließlich eine farbenprächtige Hockerparade, die den Kindern in Zukunft beim Unterricht im Wald zur Verfügung stehen sollen.

Doch nicht nur im Wald gab es spannende Stunden. Die Schüler in der Grundschule hatten in ihren Gruppen selbst farbenfrohe Bilder gemalt. Besonders lustig fanden die Schüler die kleinen Männchen von Keith Haring. Die Lehrerinnen Susanne Rehbein und Britta Teufel ließen die Kinder mit selbstgefertigten Schablonen die Männchen auf kleine Rahmen zeichnen. Diese wurden dann zu einem Gesamtkunstwerk zusammengefügt.

Anja Hamiter hatte sich als Vorlage ein berühmtes Bild-in-Bild-Motiv von René Magritte ausgesucht, welches für die Freiheit des Denkens steht. Den Kindern war es selbst überlassen, ob sie dieses oder ein ähnliches Bild malen wollten.

Mit dem Künstler Vincent van Gogh beschäftigten sich Jugendbegleiterin Erika Kaiser sowie Claudia Metzner, die für die verlässliche Grundschule und Ferienbetreuung zuständig ist. Hier arbeiteten die Schüler an einem großen Gemeinschaftsbild. Als Inspiration stand das berühmte Sonnenblumenbild Pate.

Bei einer feierlichen Vernissage, zu der auch alle Eltern sowie Freunde und Bekannte eingeladen waren, konnten die Kunstprojekte schließlich angemessen präsentiert werden.

Zu den Künstlern

Keith Haring (1958-1990) war ein amerikanischer Künstler und galt als Vertreter der Pop Art der 80er Jahre.

Vincent van Gogh (1853-1890) war ein niederländischer Maler und galt als Begründer der modernen Malerei.

René Magritte (1898-1967) war ein belgischer Maler des Surrealismus.

Wassily Kandinsky (1866-1944) war ein russischer Maler und ein Künstler des Expressionismus sowie einer der Wegbereiter der abstrakten Kunst. (kst)