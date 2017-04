Königsfeld Neuhausener Fußballer wollen wieder ein Sommerfest veranstalten

Der Fußballclub blickt auf eine erfolgreiches Jahr und zeigt sich motiviert für die Zukunft

*Bitte geben Sie den Gutscheincode DANKE2016 im dafür vorgesehenen Feld im Warenkorb an. Nachträglich kann der Gutschein leider nicht mehr verrechnet werden. Eine Barauszahlung ist nicht vorgesehen.

Beim FC Neuhausen wird seit Jahren eine gute Jugendarbeit betrieben. Umso wichtiger ist es für die Fußballer, dass nach einjähriger Vakanz der Posten des Jugendleiters mit Martin Jordan wieder besetzt worden ist. Auch gibt es mit Silke Schorpp erstmals eine Jugendkoordinatorin bei den Fußballern.

Martin Jordan hatte das Amt des vor einem Jahr zurückgetretenen Jugendleiters Lars Flakowski kommissarisch übernommen und wartete bei der Hauptversammlung im Gasthaus Kreuz mit einem umfassenden Bericht auf. Die F-Jugend nahm an kleinen Turnieren teil, für die D-Jugend gab es den Meistertitel. Ab der C-Jugend aufwärts spielt der Neuhausener Nachwuchs in Spielgemeinschaften mit den Vereinen Buchenberg, Weiler und Königsfeld in den Bezirksligen. Jordan lobte die Bereitschaft der Eltern, Fahrdienste und das Waschen der Trikots zu übernehmen und bei der F-Jugend im Training mitzuwirken. Dennoch müssen das Martin Jordan und Silke Schopp die Suche nach weiteren Jugendtrainern fortsetzen, um die Jugendlichen gut ausbilden zu können.

Kassierer Harald Irion, der das Geschäftsjahr mit einem kleinen Plus abschloss, drängte darauf, wieder ein Sommerfest zu veranstalten. Der Verein brauche Rücklagen, um für Reparaturen am Vereinsheim und der Sportanlage finanziell vorbereitet zu sein. Vorsitzender Bernd Kaluza sicherte dies zu und präsentierte auch schon einen Terminvorschlag: vom 16. bis zum 19. Juni. Als Rahmenprogramm soll ein Beachvolleyball-Turnier stattfinden.

Aus sportlicher Sicht hat der FC Neuhausen durch die Neuverpflichtung des Trainers Hannes Feucht frischen Wind erhalten. Feucht, der auch für die Saison 2017/2018 zugesagt hat, stellte einen Tabellenplatz unter den ersten Zehn in Aussicht. Und dies trotz einer dünnen Spielerdecke, nachdem mehrere Spieler dem Verein und die Spielgemeinschaft mit Buchenberg verließen.

Für jeweils 25-jährige Mitgliedschaft wurden Joachim Schmidt und Timo Schwäble geehrt, für 40-jährige Vereinstreue Rainer Erchinger. Gewürdigt für 15 Jahre Arbeit als Jugendleiter wurde Lars Flakowski.