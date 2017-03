Königsfeld Neues Löschfahrzeug motiviert Wehrleute in Weiler

Abteilung Weiler erlebt ruhiges Jahr. Bürgermeister wiederholt, dass man am Feuerwehr-Konzept festhalten wolle.

Obwohl das neue Hilfelöschfahrzeug (HLF) für die Feuerwehrabteilung Weiler erst Ende des Jahres geliefert wird, ist die Vorfreude darauf jetzt schon groß. Wie Abteilungschef Uwe Kammerer bei der Hauptversammlung im Sportheim des FC Weiler bekannt gab, habe die europaweite Ausschreibung einen enormen bürokratischen Aufwand erfordert.

Der Beschaffungsausschuss habe für das Leistungsverzeichnis mit 330 Positionen über 400 Stunden aufgewendet. Wenn das neue Fahrzeug da sei, werde er außerplanmäßige Übungen ansetzen, um schnellstmöglich mit dem HLF vertraut zu werden, kündigte Kammerer an. Einsatztechnisch erlebte die Abteilung Weiler ein eher ruhiges Jahr. Es musste der Brand eines Altkleidercontainers gelöscht werden. Außerdem unterstützten die Weiler Wehrmänner die Kameraden in Buchenberg bei einem Einsatz auf dem Mönchhof.

Derzeit besteht die Abteilung Weiler aus 22 Einsatzkräften, die sich im vergangenen Jahr zu 14 Proben trafen. Bei einer Übungsteilnahme von knapp 70 Prozent sei sicherlich noch "Luft nach oben", forderte der Abteilungsleiter eine Steigerung. Um hierfür einen besseren Anreiz zu schaffen, wurden die besten Probenbesucher mit einem Vesperkorb belohnt. Des Weiteren richtete Kammerer die Bitte an die Wehrmänner, in den eigenen Reihen für Feuerwehr-Nachwuchs zu werben. Mehrere Aktive bildeten sich weiter. Eine vierköpfige Gruppe erwarb das Leistungsabzeichen in Silber. Harald Fehrenbach und Frank Müller besuchten den Truppführer-Lehrgang. Müller, Matthias Weißer und Andreas Schirm einen Maschinisten-Lehrgang. Ralf Steppke und Matthias Weißer legten die Führerscheinprüfung für Feuerwehrfahrzeuge ab. Bei den Neuwahlen wurden Alterswehr-Chef Werner Obergfell und Berthold Hils als Beisitzer der Abteilung Weiler und der Gesamtwehr bestätigt. Neu in den Ausschuss von Weiler wurde Sascha Ehrler gewählt.

Bürgermeister Fritz Link erneuerte seine Darstellung, wonach die mit allen Abteilungen verabschiedete Feuerwehrkonzeption 2020 aus dem Jahre 2015 Schritt für Schritt umgesetzt werde. Absoluten Vorrang hätten die Löschfahrzeuge, erst danach kämen die Mannschaftstransportwagen (MTW) an die Reihe, betonte Link, der den Wehrkräften für den ehrenamtlichen Einsatz dankte.