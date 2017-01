Königsfeld Neuer Blitzer in Königsfeld: Kosten bereits zur Hälfte wieder drin

Neuer Blitzer in Königsfeld: Kosten bereits zur Hälfte wieder drin

Deutliche Verkehrsberuhigung in den drei Monaten seit der Installation. Der Kreis hat mit der Anlage bisher rund 41 000 Euro eingenommen

Der neue Blitzer in der Luisenstraße zeigt offenbar Wirkung. Wie Bürgermeister Fritz Link in der jüngsten Sitzung des Ausschuss für Umwelt, Technik, Wirtschaft und Verkehr bekannt gab, gebe es bereits drei Monate nach der Installation positive Rückmeldungen der Anlieger über geringere Geschwindigkeit und weniger Lärm. "Er hat zu einer Verkehrsberuhigung beigetragen", sagte er.

Bis Ende 2016 habe die Anlage rund 50 400 Fahrzeuge gemessen, die Richtung Mönchweiler unterwegs waren. Davon seien 1263 Fahrzeuge zu schnell gewesen. Der überwiegende Teil, 73 Prozent, habe sich im Überschreitungsbereich von sechs bis zehn Kilometer pro Stunde befunden. Es habe aber auch 28 Fahrzeuge gegeben, die 20 bis 30 Kilometer pro Stunde zu schnell gewesen seien.

In Richtung Hardt seien derweil rund 32 000 Fahrzeuge gemessen worden, von denen 828 zu schnell unterwegs gewesen seien, berichtete der Bürgermeister. Auch hier haben Überschreitungen zwischen sechs und zehn Kilometer pro Stunde mit 74 Prozent überwogen. Zwischen 20 und 30 Kilometer pro Stunde zu schnell seien immerhin noch 15 Fahrzeuge gewesen.

Seit der Installation habe die 80 000 Euro teure Anlage Bußgelder in Höhe von rund 41 000 Euro, und somit mehr als die Hälfte der Anschaffungskosten, eingebracht. Bürgermeister Link betonte jedoch, dass diese Gelder an den Kreis gehen: "Die fließen nicht an die Gemeinde Königsfeld."