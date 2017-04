Königsfeld Narrenzunft Bettelwieber kommen mit Umbau gut voran

Vorstand der Bettelwieber im Amt bestätigt. Das Pumpenhaus als Vereinsheim soll dieses Jahr fertig werden.

Königsfeld (kst) Die Bettelwieber aus Burgberg haben nicht nur zur Fastnacht einen vollen Plan. Zunftmeister Roland Weißer sowie Schriftführerin Mona Bregenzer fassten auf der Jahreshauptversammlung das abgelaufene Berichtsjahr noch einmal zusammen.

Das letzte Jahr startete wie gewohnt mit einem Raclette-Essen. Es folgten die Mai-Tour und anschließend direkt das Long-Gras-Field-Camping, welches über drei Tage ging. Mit insgesamt sechs Wohnwagen, viel Verpflegung und einem geliehenen Feuerwehr-Zelt kam der Spaß hier nicht zu kurz. Weiterhin gab es zwei Basteltermine, ein badisch-bayrisches Oktoberfest, das Haxen-Wieber-Essen und natürlich die Weihnachtsfeier mit einem ausgiebigen Brunch im Narrenstüble. Auf dem Weihnachtsmarkt in Königsfeld hatten die Bettelwieber auch einen Stand. Mit einem Raclette-Essen im Narrenstüble wurde zusammen in das neue Jahr gefeiert. Das jetzige Jahr begann mit der Hästaufe zweier neuer Mitglieder. Die Fastnachtszeit war dann geprägt von den Vorbereitungen zum großen Ball sowie mit Teilnahmen an vielen verschiedenen Umzügen.

Besonders in Anspruch genommen hat der Umbau des alten Pumpenhauses die insgesamt 103 Mitglieder. Jeden Donnerstag und auch an vielen Samstagen traten hier die Mitglieder zum Arbeitsdienst an. Nach dem Willen von Zunftmeister Roland Weißer soll der Umbau zum neuen Vereinsheim in diesem Jahr fertig werden. Allerdings, betonte Weißer, hätte er den einen oder anderen noch nie beim Arbeitsdienst gesehen. Gerade für den Umbau sei das "Wir" wichtig, jeder müsse mit anpacken. Ortsvorsteher Frank Schwarzwälder sieht im Umbau einen sehr großen Arbeitsaufwand. Aber der Baufortschritt wäre für diese Zeit enorm. Insgesamt betonte er: "Die Bettelwieber sind ein toller Verein mit vielen Aktivitäten, hier wird immer etwas geboten."

Bei den Wahlen gab es keine weiteren Überraschungen. Vorsitzender Roland Weißer, Kassiererin Bianca Schneider sowie Beisitzer Robert Braun wurden in ihren Ämtern bestätigt. Fabian Vogler wurde für zehnjährige Mitgliedschaft geehrt. Das Motto für den nächsten großen Ball der Bettelwieber ist Orange.