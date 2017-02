Königsfeld Musikschüler zeigen sich ihrer Auszeichnungen würdig

Erfolgreiche Teilnehmer des Wettbewerbes Jugend musiziert geben ein Konzert im Kirchensaal der Königsfelder Brürdergemeine.

Königsfeld – Ganz besonders musikalisch wurde es erneut im ehrwürdigen Kirchensaal der Herrnhuther Brüdergemeine. Der Förderverein Proludium hatte zum jährlichen Preisträgerkonzert eingeladen und 18 Jugendliche boten ihrem Publikum ein buntes, abwechselungsreiches Programm aus Popmusik und Klassik.

Bernd Rimbrecht, Leiter der Jugendmusikschulen St. Georgen-Furtwangen, bedankte sich in seiner Begrüßung ganz ausdrücklich bei den Eltern der Musikschüler. "Ohne Eltern geht nichts", betonte er die wichtige Unterstützung aus dem Elternhaus. Auch der Einsatz der vielen Lehrkräfte der Musikschule sei in der bestehenden Form nicht immer selbstverständlich. Teilweise müsse man für die Proben auf die Wochenenden ausweichen, Ganztagsschulen und der damit verbundene Nachmittagsunterricht machten dies notwendig, so Rimbrecht.

Das Ergebnis dieser Bemühungen kann sich allerdings hören lassen. Seit vielen Jahren gehen aus der Jugendmusikschule viele Preisträger hervor, die nicht nur in regionalen Wettbewerben punkten, sondern auch landes- und bundesweit vorne mitspielen.

Anfang Februar hatten sich die jungen Musiker in den Regionalwettbewerben den Fachjuroren gestellt. 24 Schüler der Jugendmusikschule wurden beim Regionalwettbewerb Jugend musiziert mit ersten und zweiten Preisen ausgezeichnet. 18 Teilnehmer qualifizierten sich für den Landeswettbewerb, der in Heidenheim stattfindet.

Die Preisträger der Jugendmusikschule stellten sich jetzt dem heimischen Publikum. Neben Eltern, Geschwistern und Verwandten waren alle Interessierten willkommen. Und sie bekamen ein abwechselungsreiches Konzert zu hören, das zwar etwas Schlagzeuglastig war – allein fünf der jungen Musiker bedienten die Drums – aber mit vielen unterschiedlichen Musikrichtungen überzeugte. Viele Bundespreisträger am Schlagzeug kommen mittlerweile aus dieser Region, erklärte der Leiter der Musikschule diese Konzentration auf das Rhytmusgerät. Von Popsongs "Here without you" und "Jonny B." von Jörg Fabig über die "Mazurka in g-moll op.67" von Frederic Chopin bis hin zu Antonio Vivaldis "Largo e Allegro" war für jeden Musikgeschmack etwas dabei. Das Publikum bedankte sich bei allen Preisträgern mit viel Applaus und Anerkennung. Bei freiem Eintritt wurde lediglich um eine Spende für den Förderverein Proludium gebeten.

Die Preisträger

Am Schlagzeug: Konstantin Spath, Nicolas Colpi, Manuel Perenthaler, Hannes Hettich, Jonas Tillack; an der Klarinette: Simon Link, Phillipp Heine; am Fagott: Julian Henger, Lisa Allgaier, Katharina Dorer, Moritz Kitiratschky; an der Violine: Klara Gruhn; am Cello: Mirjam Henger; an der Flöte: kristyna Schmitt, Valerie Niethammer, am Klavier: Mona Fleig, Maria Maretschko; an der Gitarre: Hannah Fischer; am Horn: Sarah Schirmaier.