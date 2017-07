Königsfeld Marlies Blume wirbelt auf der Burg Waldau

Die Kabarettistin begeistert beim Burgspektakel das Publikum. In ihrem Bühnenprogramm geht die Unterhaltungskünstlerin den Fragen des Lebens nach.

Das Burgspektakel auf der Ruine Waldau bietet regelmäßig beste Unterhaltung. Mit Heike Sauer alias Marlies Blume wurde nun eine schwäbische Schwertgosch aus Filderstadt engagiert, die das Publikum auf eine amüsante Reise mit dem "Lebensraumschiff Enterprise" mitnahm.

Für heitere Einstimmung sorgte bereits Ursula Biebinger, Vorsitzende des Vereins Burgspektakel Königsfeld, bei der Begrüßung. Als gebürtige Schwäbin sei die Kabarettistin Marlies Blume genau ihre Welt, um sogleich bei der Ankündigung des Programm-Mottos, "all in one – elles isch ois" ins Stottern zu geraten. Dieses Zitat bekam das Publikum im Laufe des beseelten Abends von Blume noch öfters zu hören. Und zwar immer dann, wenn die in die Farbe Pink vernarrte Künstlerin eines ihrer vielen angesprochenen Themen zum Abschluss brachte.

Sie sei immer wieder aufs Neue überrascht, was sie alles könne. In jeder Hülle stecke die komplette Fülle. Marlies Blume kam bei jeder Gelegenheit darauf zurück, dass man miteinander "schwätze sollt". Zeitweise geschah dies bei ihr im Monolog und in atemberaubender Schnelligkeit, um dann abrupt ins erstaunte Publikum zu fragen: "Sind sie noch bei mir?"

Durch zahlreiche Wortspielereien steigerte sie den Unterhaltungswert. Blume räumte ein: Wenn sie die Hosen voll habe, wolle sie nicht mehr hinsehen. Dann stehe sie ganz still und so entstehe Stillstand. Weil so viele Leute die Hose voll hätten und damit rumliefen, brauche es mehr Kläranlagen. Wenn der Angsthase denke, es gehe nicht mehr, komme von irgendwo Meister Lampe her. Warten lohne sich immer, das habe Dornröschen immerhin 100 Jahre getan.

Manchmal sprichwörtlich durch die Blume, teilweise auch umständlich kam die Künstlerin zum Punkt. Dabei ging sie ganz in sich, um dann voll aus sich herauszugehen. Wenn eine Schönheits-Operation misslinge, behelfe man sich einfach mit "des guckt sich weg". Ein Apotheker habe ihr bei der Vorlage eines Rezeptes erklärt, das ganze Leben sei ein Warten auf den Tod. Weil weithin bekannt sei, dass das Leben mit dem Tod ende, könne man da was machen. "Wenn sie nicht wissen, was sie mit sich machen wollen, rufen sie mich an", witzelte Blume. Die Unterhaltung könne auch mit dem Smartphone gesund sein, wegen dem Apple.

Erstaunt reagierte die Kabarettistin auf das "Ja" ihrer Frage an eine Zuschauerin der vordersten Reihe, ob ihr heute schon jemand gesagt habe, sie sei großartig. "Von wem", wollte Blume wissen und bekam ein "von mir selber" zurück. Zwischendurch überzeugte Blume mit Gesangseinlagen und trällerte in Anlehnung an ein Lied von Jürgen Marcus "Meine neue Liebe ist wie ein neues Läbe".

Nur selten driftete Blume in die Politik ab, machte aber auf ihre Weise klar, dass man die Flüchtlinge nicht abschieben könne, da die Erde eben keine Scheibe, sondern ein Ball sei und die Flüchtlinge wieder zurückkämen. Bei der Farbe Schwarz denke sie automatisch an die Schwarzwaldklinik. Sorgen seien zuerst gar nicht da, die müsse man sich erst machen. Ohne Ängste und Sorgen seien viele Fernsehsendungen bankrott. Es gebe kein DSDS und kein GNTM, nur noch Marlies Blume.

Weiteres Programm

Das 19. Burgspektakel geht in dieser Woche in den Endspurt. Am heutigen Mittwoch, 26. Juli, lädt das Musikduo Jürgen Waidele und Arno Haas ab 20 Uhr zur alljährlichen Ferienstart-Party ein. Am morgigen Donnerstag, 28. Juli, und am Samstag, 29. Juli, gibt es jeweils um 20 Uhr nochmals Aufführungen der Eigenproduktion der Burgtheater-AG. Am Freitag, 28. Juli, wartet auf die Besucher ab 20 Uhr mit der A-Capella-Gruppe Unduzo ein besonderer Musikabend mit Rock-, Pop-, Reggae- und Latin-Rhythmen. (gdj)