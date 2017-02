Königsfeld "Markt der Sinne" soll Dorfgasthaus sichern: Drei Partner für ein gemeinsames Ziel

Das Wirteehepaar Hummel und die Gemeinde arbeiten Hand in Hand. Der "Markt der Sinne" soll die Zukunft des Dorfgasthauses "Engel" sichern.

Königsfeld – Die Gemeinde Königsfeld ist sich der Bedeutung der Gastronomie für die Dorfgemeinschaften bewusst. Deshalb engagiert sie sich als Pilotkommune beim Konzept "Markt der Sinne" des Deutschen Hotel- und Gaststättenverbandes.

In Königsfeld wird sowohl von Einheimischen als auch von den rund 25 000 Gästen jährlich durchaus ein gastronomisches Angebot nachgefragt. Dennoch wird es für die Gastwirte wie in vielen anderen Kommunen auch immer schwieriger, einen Nachfolger für den Betrieb zu finden, wenn sie sich fürs Aufhören entscheiden. Im Kernort selbst gibt es kaum noch inhabergeführte sondern hauptsächlich Pachtbetriebe. Die Pachtzinsbelastung bedingt allerdings oft, dass der Ertrag nicht ausreicht, um eine Gaststätte wirtschaftlich tragfähig führen zu können.

Auch in den Ortsteilen gibt es immer weniger Gaststätten. In Weiler gab es früher zwei traditionelle Gaststätten. Nur noch das Vereinsheim des Fußballclubs ist am Wochenende bewirtschaftet. Buchenberg ist mit fünf Gasthöfen – Restaurant "Rapp", "Krone", "Schappelstube", "Waldau-Schänke" und "Mönchhof" – derzeit gut aufgestellt. In Erdmannsweiler und Burgerberg gibt es mit der "Sonne" beziehungsweise dem "Kranz" noch jeweils eine Gaststätte. In Neuhausen gibt es derzeit noch den "Kranz", der nur noch als Nebenerwerb geführt wird, und den "Engel".

Der "Engel" wird seit 50 Jahren in zweiter Generation von Inhaber Kurt Hummel betrieben. Mit Ehefrau Rut und Schwiegertochter Eylül führt er den Gasthof mit viel Herzblut und über all die Jahre immer wieder mit innovativen und erfolgreichen Ideen. So wurde in den 80er Jahren zum Beispiel eine Diskothek integriert, die erste in der gesamten Region. Für Familienfeiern, Vereinsveranstaltungen, Konzert- und Theaterabende und Fasnetveranstaltungen ist der "Engel" ein wichtiger und eigentlich nicht wegzudenkender Bestandteil der Dorfgemeinschaft. Nun aber möchten sich die Wirte zur Ruhe setzen und suchen einen Nachfolger.

Weil Gasthäuser wie der "Engel" landauf und landab für die Lebensqualität vor allem in kleinen und mittleren Gemeinden nicht wegzudenken sind, gibt es die Initiative "Rathaus trifft Wirtshaus" des Gemeindetages Baden-Württemberg. Zusammen mit dem Verband des Deutschen Hotel- und Gaststättengewerbes hat dessen Ehrenpräsident Peter Schmid nun das Modellprojekt "Markt der Sinne" entwickelt. Kerngedanke des Projekts ist der modulare Aufbau eines Grundkonzeptes, das im Einzelfall auf die betriebsspezifischen und lokalen Erfordernisse angepasst wird.

Familie Hummel und die Gemeinde Königsfeld griffen das Konzept auf. Mittlerweile wurde Königsfeld aufgrund des guten Rufs und des Zukunftspotentials des Gasthofs "Engel" zur Pilotkommune des Konzeptes in Baden-Württemberg ernannt, wie Bürgermeister Fritz Link gegenüber dem Gemeinderat berichtete.

In den vergangenen Monaten erarbeiteten die Familie Hummel, das örtliche Architekturbüro Reiner Ketterer, Peter Schmid und die Kommune einen Entwurf, der traditionelle Angebotsbausteine des Gasthofs aufgreift und diese mit neuen Elementen ergänzt. Dies könnten beispielsweise weitere kulturelle Veranstaltungen oder auch ein kleiner Wochenmarkt im Saal oder auch eine Boulebahn beim Biergarten sein. Mit diesen Ideen möchte man einem möglichen Betriebsnachfolger begeistern und ihm aufzeigen, welches Potential trotz schon jetzt gutem Ertrag im "Engel" steckt.

"Wir sehen uns als Kommune in der Rolle des Koordinators. Wir stellen Verbindungen her und öffnen die Türen für finanzielle Fördermöglichkeiten wie beispielsweise aus dem Entwicklungsprogramm Ländlicher Raum", beschreibt Bürgermeister Fritz Link die Rolle als Modellkommune. Falsch wäre es aber, trotz der Wichtigkeit des "Engels" für den Ortsteil Neuhausen, selber in die Rolle des Betreibers zu gehen, stellte Link fest.