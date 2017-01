Königsfeld Lob und Anerkennung für viele Königsfelder Bürger

Seit vielen Jahren ist es auch in Königsfeld guter Brauch, dass Bürger, die sich um die Gemeinschaft verdient gemacht haben, ausgezeichnet werden. Beim Neujahrsempfang der Gemeinde hatte Bürgermeister Fritz Link auch in diesem Jahr die Ehre, eine ganze Reihe von Preisen und Ehrenzeichen für verdiente Mitbürger zu vergeben.

Ehrennadel des Landes: Mit der Ehrennadel des Landes Baden-Württemberg ausgezeichnet wurde Kay Zwick. Der Ehrenzunftmeister und Mitbegründer der Burgberger Bettelwieber habe zur Pflege des fastnachtlichen Brauchtums Außerordentliches geleistet. Neben der Gründung und Führung des Vereins über 20 Jahre trug er maßgeblich zur Etablierung und Gestaltung der jährlichen Zunftbälle bei.

Über 30 Jahre im Gemeinderat: Beate Berg-Haller wurde für ihr Engagement als Gemeinderätin mit der Bürgermedaille ausgezeichnet. Beate Berg-Haller war vom 28.10.1984 bis 30.04.2016 über 30 Jahre Mitglied des Gemeinderates Königsfeld. Sie zog am 28. Oktober 1984 als Nachrückerin für Claus Ding in den Königsfelder Gemeinderat ein. Mit 30 Jahren und sechs Monaten war Beate Berg-Haller die am längsten amtierende Gemeinderätin. Sie kam am 28. Oktober 1984 ins Gremium, wurde sechs Mal wiedergewählt, war Gründungsmitglied der Grünen und im Kreistag, in der lokalen Parteiarbeit und vielfältigen Landesthemen aktiv. Das ökologische Profil Königsfelds ist maßgeblich auf ihre Initiativen zurückzuführen. Sie hat sich mit großem Engagement für Nachhaltigkeit und Umweltschutz eingesetzt wie auch für Randgruppen, Minderheiten, junge Familien und die Betreuungskultur.

Herausragende Leistungen: Ein Geschenk erhielt die Textil-Designerin Velia Dietz aus Burgberg. Für ihre außergewöhnliche Diplomarbeit wurde die 26-Jährige jüngst mit dem Lucky-Strike-Junior-Design-Award ausgezeichnet, der als Eintrittskarte in den Beruf eines professionellen Designers gilt. Ausgezeichnet wurde auch Lina Rinderknecht, die im Team Bundessiegerin für Pferdewirte wurde und zweite Bundessiegerin in ihrer Fachrichtung "Zucht". 2012 machte die jetzt ausgezeichnete Lina ihr Abitur am Zinzendorf-Gymnasium in Königsfeld, absolvierte anschließend ein freiwilliges soziales Jahr in der Albert-Schweitzer-Klinik und verbrachte drei Monate in den USA, bevor sie im September 2014 ihre Ausbildung im Fohlenhof St. Johann/Marbach begann. Zur Zeit gehört die Königsfelderin dem Marbacher Reitkommando an, in dem zweieinhalb- und dreijährige Stuten und Wallache auf ihre Zukunft als Reitpferde vorbereitet werden.

Zwei Mathe-Asse: In der Mathematik hervorgetan haben sich die Zinzendorfschüler Wenqui Song und Qihua Lin. Sie haben in der ersten Runde des Landeswettbewerbs Mathematik den zweiten und dritten Platz belegt. In ganz Baden-Württemberg hatten sich insgesamt 607 Schüler einzeln oder in Gruppen beteiligt. Die zwei Gewinner wohnen zur Zeit im Internat der Zinzendorfschulen.

Hilfe für Mitmenschen: Anderen Menschen zu helfen und Freude zu verschaffen, hat sich Siegfried Schulze zur Aufgabe gemacht. Der Pensionär wohnt seit 1989 in Königsfeld und arbeitete bis 1997 als Krankenpfleger bei der Sozialstation St. Georgen. Kurz nach Beendigung dieser Tätigkeit begann er aus eigenem Entschluss, ehrenamtlich behinderte Menschen in ihren Rollstühlen auszufahren, damit sie an die frische Luft kommen, weiter Zuwendung erfahren und Anteil daran nehmen können, was in der Umgebung ihres Hauses und im Ort passiert.

Viel Zeit für den Blumenschmuckwettbewerb: Geehrt wurden auch Gerd Rau, Kurt Eschner, Hartmut Kopp und Ernst Weißer. Die ehrenamtlichen Mitglieder der Jury des jährlich stattfindenden Blumenschmuckwettbewerbs in Königsfeld investieren sehr viel Zeit, um in den jeweiligen Ortsteilen den Blumenschmuck in den einzelnen Gärten zu begutachten und neutral und gewissenhaft zu bewerten.

Meisterschaft in der Kreisklasse: Die Jugendmannschaft des RV Erdmannsweiler gewann in der Spielsaison 2015/2016 die Meisterschaft in der Jugend-Kreisklasse des Bezirks Schwarzwald. Zur Jugendmannschaft des RV Erdmannsweiler gehören Felix Heinzel, Raphael Hafner, Sonja Schwarzwälder, Jann Kaddik, Tobias Imminger, Malte Barth und Trainer Michael Etter. Bürgermeister Link überreichte den Sportlern ein Geschenk.

Hilfe nach Rumänien: Der ebenfalls geehrte Erhard Bürk begleitete und organisierte im Jahr 2016 im Alter von 81 Jahren seinen 34. Hilfstransport nach Rumänien. Bürk führt diese Hilfstransporte in den Weihnachts-, Oster- und Sommerferien durch.

Fleißige Blutspender: Für 10, 25 und 50-malige Bereitschaft Blut zu spenden, erhielten 14 Königsfelder Bürger die Blutspendenehrennadel.