Königsfeld Letzte Arbeiten vor Start der Königsfelder Freibadsaison

Die Vorbereitungen im Solara laufen mit voller Kraft. Das Personal wird durch neue Mitarbeiter verstärkt.

Bis zum Start in die Freibadsaison 2017 im Solara sind es nur noch wenige Tage. Am Samstag, 3. Juni, soll das Freibad wieder seine Türen öffnen. Um dieses Ziel zu erreichen, wurde in den vergangenen Wochen viel Arbeit geleistet. Und noch steht die eine oder andere Maßnahme an. Bürgermeister Fritz Link und das Team des Solara sind aber überzeugt, dass man pünktlich fertig wird.

"Wir hatten leider sehr schlechte Witterung", sagte Bürgermeister Link. Dadurch seien die Arbeiten in Verzug geraten. Zusätzlich verzögerte das schlechte Wetter aber auch, dass sich das Wasser erwärmt. Denn das Solara werde ausschließlich über Solaranlagen betrieben", erklärte Link. "Wir brauchen die richtige Witterung." Er versicherte jedoch: "Die Vorbereitungen laufen auf Hochtouren."

Roland Lauer, der beim Ortsbauamt für das Freibad zuständig ist, machte deutlich, was bis zur Eröffnung noch getan werden müsse. "Wir haben noch genügend Restarbeiten", sagte er. Dazu gehören Reinigung, Pflege der Grünanlagen und Wartungsmaßnahmen. Eventuelle technische Schwierigkeiten können hingegen erst bei Inbetriebnahme und nach einem Probelauf entdeckt und beseitigt werden, erklärte er.

Rund 19 800 Euro habe die Gemeinde für die kommende Saison in das Solara investiert, erklärte Bürgermeister Link. Die größte Maßnahme sei der dritte Abschnitt der Absorberanlage, mit der das Wasser erwärmt wird, gewesen. Mit dieser Anlage auf dem Dach wird das Wasser erwärmt. Zudem flossen die Gelder in das Beckenreinigungsgerät, einen neuen Rasenmäher, einen Telefon- und Internetanschluss und einen neuen Rasenmäher. "Man sieht, dass wir kontinuierlich investieren", sagte der Bürgermeister.

Aber nicht nur die Gemeinde soll sich am Betrieb der Einrichtung beteiligen. Auch von den Besuchern wünscht man sich einen Beitrag, weswegen die Eintrittspreise nach fünf Jahren Konstanz teilweise erhöht wurden. Das betreffe vor allem die Tageskarten, die nun 50 Cent mehr kosten, sagte Roland Lauer. Bürgermeister Link stellte aber klar, dass es der Gemeinde nicht um eine neue Einnahmequelle gehe. Denn das Solara ist ein Zuschussbetrieb, für den die Gemeinde jedes Jahr einen sechsstelligen Betrag aufbringen müsse. Auch 2017 rechne man mit einem Zuschussbedarf von rund 225 000 Euro, erklärte Link. Deshalb habe man den Deckungsbeitrag der Badegäste angehoben, mit dem Ziel, dass die Preise nun die kommenden fünf Jahre lang wieder konstant bleiben können.

Auch personell gibt es Veränderungen. So wird Bademeister Sebastian Robra zukünftig von seiner neuen Kollegin Veronique Kühn unterstützt. Angesichts des bundesweiten Mangels an Bade- und Schwimmmeistern sei man froh, die Bademeisterin begrüßen zu dürfen, sagte Link. Ein neues Gesicht gibt es auch im Kassenteam: Hier stößt Marlinde Weisser dazu.

Besonders gespannt auf die Saison 2017 sind Bürgermeister Link und das Solara-Team aber auch aus einem anderen Grund. Seit 2008 habe das Freibad rund 455 000 Besucher gehabt, erzählte Link. Das sind im Schnitt etwas mehr als 50 000 Badegäste im Jahr. "Unser Ziel ist es, dass wir die halbe Millionen knacken", verriet der Bürgermeister. Er sei zuversichtlich.

Öffnungszeiten und Preise

Das Freibad Solara hat ab Samstag, 3. Juni, bis September täglich von 10 bis 20 Uhr geöffnet. Der Einzeleintritt kostet für Erwachsene vier Euro, für Kurgäste mit Gästekarte drei Euro und für Kinder von vier bis 16 Jahren, Schüler, Studenten und Bundesfreiwilligendienstleistende 2,50 Euro. 10er-Karten kosten für Erwachsene 36 Euro und für Kinder und Kurgäste 22,50 Euro. Familienkarten kosten elf Euro für einen Tag und 150 Euro für die Saison. Die Saisonkarte kostet 70 Euro für Erwachsene und 35 Euro für Kinder.