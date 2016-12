Königsfeld Leseclub-Kinder feiern Weihnachten

Die Weihnachtsfeier im Leseclub Königsfeld war ein voller Erfolg. Marion Hummel und Sigrid Stumpp erhielten erneut großen Zuspruch.

Die maximale Teilnehmerzahl für das Nachmittagsprogramm lag bei 15 Plätzen. "Wir waren voll ausgebucht und mussten sogar einige Absagen erteilen", berichtet Stumpp.

Die Kinder, die einen Platz ergattern konnten, freuten sich umso mehr. Gemeinsam wurde die Weihnachtsgeschichte gelesen und besprochen, um anschließend zu musizieren und Plätzchen zu essen. Die Initiatorinnen Marion Hummel und Sigrid Stumpp freuten sich besonders darüber, dass die Zweitklässler ihre Mundharmonikas aus der Schule mitgebracht hatten. Weitere trugen mit Keyboard, Flöte und Gitarre zu einem gelungenen Spontankonzert bei. Viele Kinder sagten sogar ein Gedicht auf. Die Teilnehmer durften Sternentaschen nach Belieben verzieren und bekleben.

Der Leseclub ist ein gutes Beispiel dafür, wie Integration gelebt werden und wie man sich in der Gemeinschaft näher kommen kann. An der Weihnachtsfeier nahmen auch albanische Kinder teil. Besonders spannend war für alle, wie unterschiedlich man Weihnachten in den Ländern der Erde feiert", so Sigrid Stumpp.

Nach den Ferien öffnet der Leseclub zum Schulbeginn wieder wie gewohnt seine Pforten: montags und freitags von 15 bis 17 Uhr in der Gemeindebibliothek Königsfeld. Die Teilnahme ist kostenfrei und soll Kinder von sechs bis zwölf Jahren ansprechen.