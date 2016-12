Königsfeld Laufen: Nach Neujahr ist Fitness wieder Trumpf

Die Freizeit-Sporttherapeutin Christiane Potschaske organisiert den elften Königsfelder Nach-Neujahrslauf. Es gibt drei Touren für unterschiedliche Ansprüche.

Die Feiertage sind vorbei. Bei vielen Menschen hat sich das eine oder Kilogramm zu viel angesammelt und die Fitness lässt mal wieder zu wünschen übrig. Da kommt ein Lauf in der Natur gerade richtig. Zum elften Mal organisiert Christiane Potschaske den Königsfelder Nach-Neujahrslauf.

Läufern und Anhängern des Nordic Walking sowie einfachen Spazierläufern bietet dieser die Möglichkeit, etwas für ihre Gesundheit zu tun. Mit unterschiedlichen Streckenlängen von 5,5 über 8,5 bis hin zu 14,5 Kilometern und zu überwindenden Höhenunterschieden von 90 bis etwa 300 Metern gibt es ein für jeden Teilnehmer passendes Angebot.

Außerdem warten auf die Läufer wieder ein oder zwei Verpflegungsstationen. An denen gibt es heiße Elektrolytgetränke aus eigener Herstellung sowie selbst gebackene Riegel zur Stärkung.

Alle Strecken führen durch den Obereschacher Wald. Bei den 14,5 Kilometern (Strecke 1) geht es über Schleifen der Eschach entlang zur Hubertushütte, dann über die Alemannengräber bis hin zur Verpflegungsstelle Bohremerwald und zurück zum Ziel. Wer sich für die 8,5 Kilometer (Strecke 2) entscheidet, läuft durch den Gehrenwald und über den Hasenäcker. Die 5,5 Kilometer (Strecke 3) führt zur Verpflegungsstation Bohremerwald und zurück zum Ziel.

Es handelt sich immer um mittelschwere Strecken auf Wald- Wiesen- und Forstwegen mit immer kurzen An- und Abstiegen. Die Organisatorin rät allerdings zu festem Schuhwerk. Sollte es glatt sein, wären Spikes hilfreich.

Selbstverständlich gibt es vor dem Start ein professionelles Warm-up und Ratschläge von Sporttherapeutin Christiane Potschaske. Treffpunkt ist vor der Sporthalle an der Königsfelder Grundschule am 8. Januar 2017 um 11 Uhr, gestartet wird der Lauf, der wie immer locker und ohne Zeitnahme absolviert werden kann, nach dem Warm-up um 11.30 Uhr. Mit dem Startgeld von zehn Euro ist die Verpflegung an den Stationen bezahlt. Gelaufen wird auf mehrfach geprüften und gründlich ausgeschilderten Strecken.

